شباب الأهلي يطلب استضافة آسيوية الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم نادي شباب الأهلي بطل دوري الموسم الماضي بطلب رسمي للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، لاستضافة بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لكرة قدم الصالات في دبي المقرر لها أغسطس 2020. من جهته، أكد عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة، دعم ملف نادي شباب الأهلي لاستضافة بطولة الأندية للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بالدولة، وقال: سنعمل من أجل تقديم عمل يشرف دولتنا الحبيبة التي اعتادت على استضافة أكبر الأحداث الرياضية، وشخصياً أرى أن شباب الأهلي والقائمين على أمر الفريق يستحقون كل الإشادة والتقدير على هذه الخطوة، بدوره، أوضح الدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، أنهم سيجهزون ملفاً شاملاً ومتكاملاً لاستضافة البطولة الآسيوية 2020 وسنعمل بكل تعاون وانسجام مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الكرة واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات من أجل تقديم افضل استضافة للبطولة.

على جانب آخر، وفي نتائج الأسبوع الثاني من دوري الصالات استعاد فريق نادي النصر نغمة الانتصارات بفوز مهم على الحمرية بهدفين نظيفين، كما تعادل فريقا خورفكان ودبا الحصن من دون أهداف في قمة الساحل الشرقي ليرفع خورفكان رصيده 4 نقاط ودبا الحصن إلى نقطتين، كما وضع العميد النصراوي أول 3 نقاط في رصيده بالدوري وتجمد فريق الحمرية في النقطة التي كسبها من تعادله مع مليحة في الأسبوع الأول.