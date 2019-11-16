حتا والشارقة.. ذكريات «الريمونتادا»

المصدر: دبي-علي الظاهري ــ الشارقة ـ عزالدين جادالله

يلتقي حتا وضيفه الشارقة في الساعة السادسة من مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد بنادي حتا لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي، ويسعى «الإعصار» إلى تحقيق أول انتصار في المسابقة بعد تذيله المجموعة برصيد نقطة أبعدته من حسابات التأهل، فيما يتطلع الشارقة إلى حصد 3 نقاط ثمينة تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة بعد جمعه 6 نقاط مدركاً صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض الذين تعثر بسببهم قبل نحو 3 أسابيع في الدوري في ليلة «ريمونتادا» مجنونة حسمها التعادل في آخر 5 دقائق.

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن فريقه يخوض اللقاء بحثاً عن نقاط الفوز الثلاث، وقال إن جميع المباريات مهمة في الموسم الحالي رغم صعوبة التأهل إلى الدور الثاني بعد حصد نقطة واحدة، مشدداً على ضرورة التمسك بالروح القتالية في جميع المواجهات كما ستكون الفرصة متاحة أمام اللاعبين الذين لا يشاركون في الدوري وتهيئتهم للفترة المقبلة.

فريق جيد

وأضاف كونتيس إنه يعرف فريق الشارقة جيداً خاصة وأن الطرفين التقيا في مناسبة سابقة في بطولة الدوري قبل نحو 3 أسابيع، موضحاً أن قائمة الفريق تضم 27 لاعباً وغياب اللاعب عدنان حسين عن المباراة الأخيرة أمام الفجيرة في الدوري جاءت بناء على رؤية الجهاز الفني.

تأهل

في المقابل، يتطلع الشارقة إلى تحقيق الفوز على مضيفه الحتاوي وزيادة غلته من النقاط بغية الاقتراب أكثر من التأهل للدور ربع النهائي، ومواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها في آخر جولتين بعد بداية سيئة أسفرت عن هزيمتين متتاليتين، وفي رصيد الشارقة حالياً 6 نقاط وضعته في المركز الثالث.

من ناحيته، أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن المباراة ستكون قوية وصعبة نظراً لكونها آخر فرصة أمام حتا للتأهل للدور ربع النهائي لذا نتوقع أنه سيقاتل للخروج بنتيجة إيجابية، أضف لذلك امتلاك «الإعصار» مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يقدمون مستويات رائعة في دوري الخليج العربي وبقية المنافسات المحلية، ولا يسعنا إلا أن نقدم التهنئة لمدرب حتا الذي يقوم بدور جيد مع الفريق، في ظل المردود الطيب الذي يقدمه الفريق والذي نال إعجاب الجميع.

وأضاف العنبري: تعتبر المباراة فرصة جيدة أمام اللاعبين الشباب للمشاركة وتبادل الاحتكاك والخبرة في مباريات رسمية حيث سندفع بأكبر عدد منهم في لقاء اليوم وعلينا الاستفادة من كل عناصر الفريق ومنحهم الفرصة. وواصل: بكل تأكيد لن يشارك الرباعي الأجنبي ريان مينديز وشوكوروف، وريكاردو في صفوف الشارقة أمام حتا، نظراً لعدم تواجد ثلاثة منهم حيث يشاركون حالياً مع منتخبات بلادهم وإراحة البرازيلي ايغور، إلى جانب اللاعبين الدوليين المواطنين لمشاركتهم مع منتخبنا الوطني، وكما سبق وذكرت فإن المباراة تعتبر فرصة جيدة للغاية أمام اللاعبين الشباب للمشاركة.