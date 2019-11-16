الظفرة والعين.. الصدارة والجدارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى ــ العين - طلحة عبد الله

يلتقي الظفرة وضيفه العين على استاد حمدان بن زايد عند السادسة من مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي بالمجموعة الأولى، في مواجهة يسعى عبرها كل فريق للفوز بحثاً عن صدارة المجموعة والتأهل عن جدارة.

ويمتلك طرفا اللقاء 7 نقاط في رصيدهما، وفوز أي منهما يؤمن له صدارة المجموعة ويضمن له التأهل مباشرة إلى المرحلة المقبلة مع المنافسة التي اقتربت مرحلتها الأولى من محطة النهاية.

واستعد الظفرة للقاء بتدريبات جادة ركز خلالها الصربي فوك رازوفيتش على تجهيز العناصر البديلة في ظل غياب 5 لاعبين من عناصره الأساسية بسبب الإصابة، مع رفع الروح المعنوية بعد تعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية في الدوري.

فرصة

وأكد رازوفيتش أن لقاء اليوم في بطولة مختلفة، لذلك فإن فريقه تجاوز تماما نتائجه السلبية في الدوري ويعمل على تحقيق الفوز. وأضاف: نعاني من النقص في صفوفنا، لكن هنالك لاعبين شباباً ستتاح لهم فرصة اللعب وعليهم اغتنام الفرصة وإبراز قدراتهم والتأكيد على أحقيتهم بالمشاركة. وعن موقف الإصابات أبان المدرب الصربي أن مشاركة خالد باوزير وعبد الرحمن يوسف في اللقاء واردة بعد أن تماثلا للشفاء من الإصابة، وقال: لا أريد المجازفة باللاعبين لأن لدينا مباريات اهم في الدوري ولن ادفع بهما الا بعد التأكد التام من شفائهما من الإصابة.

واعترف مدرب الظفرة بصعوبة اللقاء لأنه أمام خصم كبير، حسب قوله، وأضاف: ما يميز فريقنا ان يكون حاضرا أمام الكبار ويقدم افضل ما عنده، وهذا يجعلنا أكثر إصرار على تحقيق الانتصار وكسب النقاط والمواصلة في البطولة التي نستهدف فيها الوصول إلى النهائي.

جاهزية

وأكمل العين تحضيراته وبات في كامل جاهزيته لمواجهة الليلة بعد أن عمد المدرب الكرواتي إيفان ليكو، خلال المران الأخير لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في مباراته الأخيرة بالدوري، وهو يتطلع لمتابعة نتائجه القوية في المسابقة وتعزيز حظوظه في خطف إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية في ظل المنافسة الثلاثية الشرسة بينه والظفرة وشباب الأهلي في المجموعة الأولى، حيث جمع كل فريق 7 نقاط، ويسعى العين في مباراة الليلة لفك الارتباط والانفراد بالصدارة بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث شريطة تعثر المنافسين.

تميز

وأكد ليكو، المدير الفني للعين، جاهزية فريقه بعد أن مضت الاستعدادات لمباراة الليلة بصورة جيدة، لافتاً إلى أن فريقه سيفقد عدداً من اللاعبين الدوليين لارتباطهم بالمنتخبات، معرباً عن أمله في أن يرى أداء متميزاً من جميع اللاعبين في أرضية ملعب المباراة، وأوضح أنه من الصعب التأكيد على مشاركة اللاعبين العائدين من الإصابة، لافتاً إلى أن محمد جمال، غاب عن اللعب لمدة عشرة أشهر فيما لم يتدرب ريان يسلم، لأكثر من خمسة أشهر وهما في حاجة إلى المزيد من التدريبات لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

نتائج

وعن منافسه في مباراة الليلة قال المدرب الكرواتي: الظفرة فريق متميز وقوي ويلعب بطريقة مختلفة عن الفرق الأخرى بقيادة مدرب لديه مقدرات عالية، وبالنسبة لي فأنا أحترم جميع المنافسين، ولكنني أركز على فريقي وكيفية تطويره لتحقيق النتائج المأمولة، وبالطبع فهدفنا دائما هو الفوز في كل مباراة لأنه يتوجب علينا أن نكون في مقدمة الفرق المنافسة على الألقاب بكل المنافسات خصوصا بطولة كأس الخليج العربي، وفوزنا في مواجهة الليلة سيعزز دوافعنا للاستمرار في تحقيق النتائج القوية في الاستحقاقات المقبلة.