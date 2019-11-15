الأولمبي الإماراتي يفوز على الأخضر السعودي بهدفين

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

فاز الأبيض الأولمبي على شقيقه السعودي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم ، على ملعب نادي شباب الأهلي بالعوير في دبي لحساب الجولة الثانية من منافسات النسخة الثالثة لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية، تحت 23 سنة، والتي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع ‪SPORT‬ ‪IAST‬ للفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات آسيوية هي: الإمارات، السعودية، البحرين، سوريا، أوزباكستان، كوريا الجنوبية، العراق والأردن.

وكان الأبيض فاز على سوريا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى الأربعاء الماضي، بينما خسرت السعودية من كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في المسابقة نفسها. وتقدم منتخب الإمارات مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب محمد راشد الحمادي، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأخضر السعودي العودة للمباراة وتقليص الفارق من خلال تكثيف هجماتهم إلا أن يقظة دفاعات الأبيض أفسدت هجماتهم المتعددة. وألغى حكم المباراة يحيى الملا الهدف الثالث لمنتخب الإمارات سجله علي عيد بداعي التسلل.

وأجرى مدرب الأبيض البولندي سكورزا عدة تغييرات على تشكيلته التي لعب بها مباراة سوريا مانحاً الفرصة لعناصر جديدة، حيث شملت التغييرات تسعة لاعبين جدد عدا الثلاثي ماجد راشد، حمدان ناصر، خلفان النوبي.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات منتخبنا الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن. ويواجه الأبيض نظيره منتخب أوزبكستان الأحد، ويختتم مبارياته بمواجهة كوريا الجنوبية 19 نوفمبر.