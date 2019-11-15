أروبارينا: استعدنا نغمة الفوز ولم نتأهل بعد

المصدر: كلباء - محمد فضل

عبّر الأرجنتيني رودولفو أروبارينا مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالنقاط والعودة للانتصارات في بطولة كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن شباب الأهلي أدى بصورة جيدة واستحوذ على غالبية وقت المباراة.

لكنه في الوقت نفسه لم يهاجم بشراسة، وأشار إلى أنه قام بإشراك عدد من اللاعبين الشباب الذين لم يشاركوا لفترة طويلة وقدموا مردوداً جيداً خصوصاً أن الفريق يمر بظروف صعبة بسبب الإصابات أو المشاركة مع المنتخبات الوطنية على صعيد المنتخب الأول أو الأولمبي، أما فيما يتعلق بحظوظه في التأهل أشار إلى أن كل الحظوظ متساوية على مستوى المجموعتين، وفي النهاية فإن هناك فوارق بسيطة تحكم أمر التأهل للدور الثاني، وسنبذل كل ما بوسعنا لبلوغ المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بتراجع الأهلي هجومياً في الجولات الأخيرة قال المدرب: باستثناء مباراة الظفرة فإن القوة الهجومية مطمئنة في الإحصائيات بمعدل هدفين في كل مباراة بما في ذلك مباراة النصر التي سجلنا فيها ولم ينصفا «الفار»، خصوصاً أن الأهلي يلعب الكرة الجماعية ولا يعتمد على لاعب بعينه في التسجيل سواء في الوسط أو الدفاع أو الهجوم ضارباً المثل بعدد من اللاعبين الذين سجلوا في الجولات الماضية على رأسهم يوسف جابر وعبد الله النقبي ومحمد مرزوق ولوفانور.

بدوره قال الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء، إنه سعيد بالأداء رغم الخسارة وهو مسرور بظهور مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيعتمد عليهم مستقبلاً، مشيراً إلى أن النتيجة غير عادلة، وهجومنا كان الأخطر بالرغم من امتلاك الضيوف على الكرة في غالبية الفترات إلا أنه لم يشكل خطورة على المرمى باستثناء هدف المباراة الوحيد الذي جاء بسبب خطأين فرديين، بينما لم يستفد كلباء من فرصه الأوفر والأخطر تجاه مرمى شباب الأهلي.