التعادل يحسم لقـاء النصر والجزيرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حسم التعادل (0-0) نتيجة لقاء النصر والجزيرة، مساء اليوم، لحساب الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، ليرفع العميد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع والجزيرة إلى 4 في المركز الخامس، وستحسم الجولتين المتبقيتين مصير الفريقين في الـتأهل إلى الدور المقبل، حيث يلتقي الجزيرة مع الظفرة ثم اتحاد كلباء، فيما يواجه النصر المعفى من الجولة السادسة، نظيره الظفرة في الجولة الأخيرة.

وجاءت المباراة متوسطة فنيا وقليلة الفرص في الشوط الأول الذي انحصر فيه اللعب وسط الملعب وحسمه التعادل السلبي.

وكان النصر الطرف الأفضل في الشوط الثاني وضغط بثقله على دفاع الجزيرة وتمكن من إيجاد بعض الفرص الخطرة أبرزها تسديدة نيغـريدو التي تصدى لها حارس المرمى عادل أبوبكر بصعوبة (دق 53)، ثم أضاع البرتغالي توزي فرصة ثانية عندما تباطأ في التسديد في المرمى (ق59)، قبل أن يسدد نيغريدو قريبا من المرمى (ق62)، فيما لم تشكل هجمات الجزيرة خطر واضحا على دفاع النصر.