لوفانور ينقذ شباب الأهلي أمام كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل- تصوير زيشان أحمد

وضع شباب الأهلي قدماً في المرحلة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي معززاً حظوظه بعد فوزه الصعب اليوم على اتحاد كلباء بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب لوفانور (ق 81) ليرفع شباب الأهلي رصيده الى 10 نقاط ويصبح قريباً جداً من التأهل

فيما تجمد كلباء عند نقطة واحدة في المركز الأخير وتضاءلت حظوظه في بلوغ المرحلة الثانية والتي تحتاج لمعجزة لمدرب النمور الاورغوياني خورخي داسيلفا وبلغ عدد الجمهور 568 متفرجاً.



وغابت الفرص الحقيقية في الشوط الأول والذي انتهى على نتيجة البياض بعد أن إنحصر اللعب وسط الملعب وكان واضحاً تخوف لاعبي الفريقين من اهتزاز الشباك والتي ظلت عصية على المهاجمين على الرغم من محاولات شباب الأهلي المستمرة عبر المحترف المولديفي لوفانور والسويسري غارزيتو مارياني .

وكاد مهاجم كلباء إبراهيم سرحان ان ينهي الحصة الأولى بهدف لكن كرته القوية التي صوبها نحو المرمى فلتت من يد حارس شباب الأهلي حسن حمزة وارتطمت بأعلى الشباك الخارجية لمرمى شباب الأهلي لتنتهي الحصة الأولى بنتيجة سلبية .

وفي شوط المدربين ارتفع إيقاع اللعب من جانب الفريقين وتطايرت الفرص تباعاً خصوصاً تسديدة احمد الهاشمي التي ضلت طريقها نحو الشباك وتصويبة ناصر عبد الهادي من جانب كلباء( ق 79) التي ذهبت نحو المدرجات .

وتشهد الدقيقة 81 تسجيل هدف المباراة الوحيد للضيوف الذي سجله لوفانور الذي تابع احد العرضيات واضعاً الكرة في قلب المرمى فشلت كل محاولات الحارس يوسف الزعابي في ابعادها هدف غال عزز به الفرسان حظوظهم في بلوغ المرحلة الثانية من كاس الخليج العربي