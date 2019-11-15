الوحدة يتصدر ويتأهل بالفوز على عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم



انفرد الوحدة بصدارة المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي وتأهل رسمياً للدور ربع النهائي بعد فوزه خارج ملعبه على مضيفه عجمان بهدف دون رد سجله كارلوس دانيل في بداية الشوط الثاني "ق 48" بتسديدة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس علي الحوسني في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان لحساب الجولة الخامسة، ورفع الوحدة رصيده إلى 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

بينما بقي عجمان في مركزه السادس برصيد 3 نقاط وتبقت له مباراة أخيرة أمام الوصل.

وقدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى، لم تحظ بحضور جماهيري حيث حضرها 166 شخصاً فقط، وأهدر الفريقان فرصاً عديدة خاصة في الشوط الثاني ودفع مدربا الفريقين بعدد من العناصر الشابة.