ابن الـ16 سنة يُغضب لجنة الانضباط

المصدر: دبي - العوضي النمر

الاحتجاج على التحكيم لم يتوقف على لاعبي فرق الكبار في كرة القدم، بل امتد إلى فرق المراحل السنّية، وكأنها عدوى سريعة الانتشار، إذ قام أحد لاعبي فريق المدام تحت 16 سنة بحركات وإشارات غير لائقة باليدين تجاه الحكم الذي قام بكتابة تقريره ورفعه إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، التي نظرت في التقرير، وأصدرت قرارها بإيقاف اللاعب ثلاث مباريات رسمية، مع تغريمه مبلغ ألف وخمسمئة درهم، ليكون عبرة لبقية اللاعبين، ورسالة غير مباشرة باحترام حكام المباريات وعدم الاعتراض على قراراتهم، نظراً إلى كونهم يعتبرون قضاة ملاعب يقومون بتطبيق القانون والمحافظة على سلامة اللاعبين.