أداء باهت للأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

واصل الأبيض نزيف النقاط بعد خسارته من فيتنام بهدف سجله تين لين بالدقيقة 44 من زمن المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب استاد مي دينة في العاصمة هانوي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة، لتكون الخسارة الثانية على التوالي بعد مباراة تايلاند في الجولة الماضية، وأحيا منتخب ماليزيا أمل الأبيض في التأهل بعد فوزه على تايلاند بهدفين مقابل هدف، لينفرد منتخب فيتنام بالصدارة برصيد 10 نقاط يليه تايلاند بـ 7 نقاط، ومنتخبنا في المركز الثالث متساوياً مع ماليزيا برصيد 6 نقاط، وإندونيسيا في المركز الأخير بدون نقاط، وأصبح مطلوباً من الأبيض الفوز في كل مبارياته المقبلة لكي ينال بطاقة التأهل عن المجموعة.

جاء أداء الأبيض باهتاً.. سيطرة ميدانية خلال الشوط الأول في وسط الملعب دون خطورة هجومية، وتأثر الفريق في نهاية الشوط بطرد خليفة الحمادي لعرقلته مهاجم فيتنام المنفرد بمرمى خالد عيسى، وأثّر الطرد سلباً على معنويات الفريق، وقبل صافرة نهاية الشوط تمكن فيتنام من التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق تين لين، ينتهي به الشوط الأول.

وهبط أداء الأبيض في الشوط الثاني، ولم يوفق مارفيك في تغييراته وتبديل أماكن بعض اللاعبين، وكان من الطبيعي أن يخسر الفريق بهذا الأداء الباهت.