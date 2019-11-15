«الأولمبي» يواجه السعودي في دولية دبي اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يلاقي منتخب الإمارات الأولمبي شقيقه السعودي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في نسختها الثالثة، والتي يُنظمها اتحاد الكرة بمشاركة 8 منتخبات آسيوية هي: (الإمارات، السعودية، البحرين، سوريا، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، العراق والأردن)، كما يلتقي اليوم أيضاً المنتخب السوري مع العراق على استاد شباب الأهلي دبي في العوير، وفي ملعب ذياب عوانة بالخوانيج يلتقي المنتخب الكوري بنظيره البحريني، والمنتخب الأوزبكي ضد المنتخب الأردني.

وكان الأبيض الأولمبي قد فاز في أول جولة أول من أمس على نظيره السوري بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي شباب الأهلي بالعوير في دبي.

وقال مدرب منتخب الإمارات الأولمبي البولندي ماسيج سكورزا، إن مواجهة اليوم أمام الأخضر السعودي سنحاول خلالها منح أكبر عدد من اللاعبين الفرصة للمشاركة فيها حتى أستطيع الوقوف على مستويات جميع اللاعبين المستدعين للتجمع الحالي، وهي مباراة صعبة وأمام منافس قوي، ولديه لاعبون مميزون، والشيء المفيد في كأس دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية هي الروح القتالية التي تلعب بها جميع المنتخبات المشاركة ورغبتها في الاستفادة القصوى منها.

مباراة جيدة

وتعليقاً على أداء الأبيض في مباراة سوريا يقول مدرب الأولمبي: «قدمنا مباراة جيدة، وجميع اللاعبين قدموا كل ما عندهم بنسبة 100%، وهذا أمر جيد بالنسبة لي، خصوصاً وأن هناك لاعبين شاركوا مع المنتخب الأولمبي لأول مرة وأنا سعيد بذلك، فهم أخذوا فرصتهم في المباراة وقدموا أنفسهم بشكل مميز نال إعجابي، لا سيما الروح القتالية التي لعب بها عناصر فريقي أيضاً، فهم مقاتلون».

الوصول للجاهزية

وأشار سكورزا إلى أن البطولة الدولية الحالية ستساعده في الوصول للجاهزية المطلوبة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي تقام في تايلاند يناير المقبل، مشيراً أن جاهزيته التامة ستكون بعد انضمام سباعي المنتخب الأول (علي صالح، محمد شاكر، محمد العطاس، جاسم يعقوب، خليفة الحمادي، عبد الله رمضان، زايد العامري) إليه في المعسكر الجاري بعد فراغهم من مباراة فيتنام أمس، حيث يتم إشراكهم في مباراتي أوزبكستان وكوريا الجنوبية المقبلتين، خصوصاً وأنهما من المنتخبات القوية في القارة، ومن المهم اللعب أمامهما بصفوف مكتملة.