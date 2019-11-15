كلباء وشباب الأهلي.. كفة غير متوازنة

المصدر: كلباء - محمد فضل دبي- إيهاب زهيد

يتطلع اتحاد كلباء لتحقيق الفوز الأول ضمن مسابقة كأس الخليج العربي وذلك عندما يستقبل ضيفه شباب الأهلي وصيف المجموعة الأولى بسبع نقاط بملعب الاتحاد في مباراة تأتي لحساب الأسبوع الخامس لفرق المجموعة الأولى ويقبع كلباء في المركز الأخير بنقطة وحيدة وتلقيه لهزيمتين ولذلك فإن الكفة تبدو غير متوازنة بين الوصيف والأخير.

وتبدو حظوظ الفريق الأصفر في اللحاق بركب أندية المقدمة قد تضاءلت لكن الآمال تظل قائمة والمفاجآت واردة، وستكون مباراة اليوم في غاية الصعوبة للاورغياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء والذي سيفتقد لجهود خمسة لاعبين مؤثرين بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم في أيام «فيفا». ويدخل شباب الأهلي مواجهة اليوم، وفي رصيده 7 نقاط، ويحتل بها المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة عن الظفرة المتصدر، والعين في المركز الثالث، ويرغب «فرسان دبي» في حصد النقاط الثلاث، على أمل حسم التأهل، حال تعثر الجزيرة في مواجهته القوية أمام مستضيفه النصر.

مباراة صعبة

وأكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بأن مباراة اليوم لن تكون سهلة خصوصاً وأن أيام «فيفا» ستحرمنا من جهود الخماسي المجري جوجاك والأردني ياسين البخيت إلى جانب التوغولي بينال ملابا فضلاً عن الثنائي الوطني ماجد الزعابي وحمدان ناصر المنضمان لقائمة منتخبنا الأولمبي منوهاً إلى أنه سيحاول إشراك البديل الجاهز وتعتبر المباراة فرصة جيدة لإشراك اللاعبين الذين لم يجدوا فرصة المشاركة في الدوري، وأعرب المدرب عن أمله في تحقيق الفريق لنتيجة إيجابية لمغادرة المركز الأخير الذي يقبع فيه برصيد نقطة وحيدة لافتاً إلى أن الإعداد للمواجهة سار بصورة جيدة وأدى اللاعبون التمارين بمعنويات عالية نافياً في نفس الوقت أي إصابات وسط صفوف الفريق.

تركيز كامل

وفي المقابل، أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، على أن «فرسان دبي» يخوضون أمام اتحاد كلباء، مواجهة مهمة وبتركيز كامل، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات في هذه المنافسة، بعد الخسارة من الظفرة في الجولة الأخيرة بهدفين نظيفين، مبيناً أن الجهاز الفني، عمل بشكل جيد خلال التحضيرات، وواصفاً المنافس، بأنه من الفرق الجيدة، ويملك مجموعة من اللاعبين المميزين.

وتحدث المدرب عن غياب عدد من العناصر الأساسية عن المباراة، بسبب المشاركة مع المنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، إضافة إلى اللاعبين المصابين، واعداً بالدفع بأفضل تشكيلة لخوض المباراة، مع منح عدد من العناصر الشابة الفرصة للمشاركة لاكتساب المزيد من الخبرة والثقة.

وعلق رودلفو على موقف هداف فريق 21 سنة البرازيلي لياندرو، وأكد بأن اللاعب يشارك في تدريبات الفريق الأول، ممتدحاً قدراته باعتباره من اللاعبين الجيدين والملتزمين، ومضيفاً أنه هداف بالفطرة، ولديه مستقبل جيد مع الفريق مع بقية زملائه الشباب الذين أعتبرهم مستقبل النادي في الفترة القادمة.

وشدد على عدم عقد مقارنة بين اللاعبين الشباب والخبرة، واعتبر ذلك ظلماً لهم، وحتى لا يشكل ضغطاً على اللاعب لياندرو في هذه الفترة، مؤكداً أن عينه على اللاعب البرازيلي، وأن على اللاعب العمل الجاد لاكتساب الخبرة، وأشار إلى أنه في نفس الوقت لا يوجد مانع من مشاركة لياندرو في المباريات، لأنه يمتلك إمكانيات جيدة«.