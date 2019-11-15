النصر والجزيرة.. البحث عن فوز

المصدر: دبي- عدنان الغربي أبوظبي- محمد محسن

يستضيف النصر نظيره الجزيرة الساعة 20:30 من مساء اليوم على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي، في لقاء مهمّ، يسعى من خلاله كل فريق لتحسين وضعيته في جدول الترتيب، وخصوصاً بالنسبة للنصر، الذي لم يحصل إلا على 4 نقاط من 4 مباريات، وهو مطالب بالفوز في الجولتين المقبلتين أمام الجزيرة والظفرة، لضمان مقعد في دور الثمانيّة، حيث يحتل حالياً المركز الرابع في المجموعة الأولى، مقابل 3 نقاط للجزيرة في المركز الخامس من 3 جولات.

ويفتقد النصر 8 لاعبين، هم طارق أحمد وحبيب الفردان وجاسم يعقوب لالتزامهم مع منتخبنا الوطني، وسعيد سويدان الموجود مع المنتخب الأولمبي المشارك في بطولة دبي الدولية، والثنائي المكون من استيبان بافيز وبراندلي كواس، لارتباطهما مع منتخبي بلادهما تشيلي وكوراساو، خلال الفترة الحالية، التي تتزامن مع أيام الفيفا، كما يخسر النصر جهود البرازيلي غلوبير ليما ومهند خميس بسبب الإيقـاف.

وأكد الكرواتي يورتشيتش كرونوسلاف مدرب النصر، أن المباراة ستكون فرصة مهمة للاعبين الشباب، لإثبات جدارتهم باللعب في الفريق الأول، في ظل الغيابات المهمة في التشكيلة، مؤكداً ضرورة تحقيق الفوز ومواصلة السلسلة الإيجابية التي حقق فيها العميد 4 انتصارات متتالية في مسابقة دوري الخليج العربي. وقال: سنحاول خوض المباراة بالعقلية نفسها التي لعبنا بها اللقاءات السابقة، واستثمار الأجواء الطيبة، هذه المسابقة فرصة للاعبين الشباب لإظهار قدراتهم، وأعتقد أنهم سيكونون جزءاً مهماً من المباراة، في ظل غياب ما لا يقل عن 6 لاعبين أساسيين، بسبب ارتباطهم مع المنتخبات الوطنية، ولاعبين بسبب الإيقاف.

وأضاف: نملك طموحات كبيرة في هذه المسابقة، وسنخوض المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز، خاصة أننا قادمون من 4 انتصارات متتالية، وعلينا الحفاظ على هذه السلسلة الإيجابية.

وأوضح المدرب الكرواتي أن فترة التوقف جاءت في توقيت مناسب للنصر، من أجل تحسين جاهزية الفريق من الناحية البدنية.

من جهته، صرح مبارك سعيد العائد إلى التشكيلة بعد فترة غياب استمرت أكثر من شهر بسبب الإصابة، بأن مواجهة الجزيرة تعدّ اختباراً صعباً وقوياً، مشيراً إلى أن الغيابات لن تؤثر في مستوى الفريقين، نظراً لامتلاكهما عناصر واعدة من اللاعبين الشباب، وقال: نطمح أن نكون من الفرق المنافسة على لقب كأس الخليج العربي، والفوز على الجزيرة سيعزز حظوظنا في التأهل إلى الدور المقبل.

مساحات

من جانبه، قال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إنهم جاهزون لمواجهة النصر، والفريق جاهز باستثناء الدوليين. واعترف كايزر بأن فريقه يواجه بعض المشاكل أمام الفرق الأخرى، أبرزها أن الخصم يلعب بشكل دفاعي، ويترك المساحة بعدها يرد بهجمات مرتدة مزعجة، بالإضافة إلى ضعف الربط بين الخطوط، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصالحه، وزيادة الترابط والانسجام.

وأضاف: لا شك موقف الفريق حرج، حيث جمع 3 نقاط من 3 مباريات، وعلينا أن نعمل جيداً خلال المباريات المقبلة، حيث نستطيع التأهل، لافتاً إلى أن الغيابات ليست عذراً، وعليهم استخراج أفضل مجموعة لتقدم المستوى المطلوب، ما ينعكس على تحصيل النقاط.

وأوضح كايزر أن عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب انضموا إلى التدريبات، ولوائح البطولة نفسها تفرض منح الفرصة لهم، وهو سعيد بذلك الأمر، وليس لديه مشكلة، أن هذه المسابقة تسهم في إبراز الشباب ومنحهم الفرصة.

هدف

أكد مبارك سعيد لاعب النصر أن الوضع الحالي يفرض على فريقه تحقيق الفوز، لمواصلة سلسلة الانتصارات، وتأكيد الصحوة التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب كرونو، وأضاف: في السنوات الأخيرة، تكون بدايتنا متعثرة، ثم تأتينا الانتصارات في نصف الثاني من الدوري، لكن الأمور اختلفت الآن، والمؤشرات إيجابية، لذا، علينا الاستمرار بالروح نفسها، وخوض مبارياتنا خطوة خطوة.