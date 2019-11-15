عجمان والوحدة.. مواجهة ثانية خلال 3 أسابيع

المصدر: عجمان-ياسر قاسم أبوظبي ــ محمد صادق

يتجدد في السادسة من مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، لقاء صاحب الأرض وضيفه الوحدة للمرة الثانية خلال 3 أسابيع، بعد لقائهما السابق في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، بينما تأتي مواجهتهما اليوم ضمن الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي، لحساب المجموعة الثانية، التي يتصدرها الوحدة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن الفجيرة، فيما يحتل عجمان صاحب الـ 3 نقاط، المركز السادس، بفارق هدف عن الوصل الخامس، ويبحث عجمان عن فوزه الأول في المسابقة، لوضع قدمه في طريق التأهل، خاصة أن الفريق خاض 4 مباريات.

ويسعى الوحدة إلى ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي، عندما يحل ضيفاً على عجمان في السادسة مساء اليوم، بملعب «البرتقالي»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي.

ويتصدر الوحدة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، إذ حقق «العنابي» نتائج جيدة في البطولة، بعكس الدوري، بعدما بدأ مشواره بالفوز على الفجيرة 3-1، وبالنتيجة ذاتها على الشارقة في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة 1-1 مع بني ياس.

واستعد عجمان للمباراة بسلسلة من التدريبات صباحاً ومساء، بعد راحة قصيرة تلت مباراته السابقة في الدوري أمام خورفكان، وركز المدير الفني أيمن الرمادي على تجهيز اللاعبين الشباب، حيث يدفع بثلاثة منهم على الأقل في التشكيلة حسب لائحة المسابقة.

وأكد الرمادي على أهمية المباراة، والفوز فيها، من أجل الاستمرار في المسابقة، والتأهل للدور ربع النهائي، لا سيما والمواجهة الأخيرة تجمعه بالوصل المتساوي مع عجمان حالياً في نفس رصيد النقاط.

من ناحيته قال مانويل خيمينيز مدرب الوحدة: «سنخوض مباراة صعبة، خاصة في ظل العدد الكبير من الغيابات في صفوف الفريق، ولكن هذه المشكلة ليست للوحدة فقط، ولكنها بالنسبة لجميع الفرق، ونحاول إيجاد الحلول للتغلب عليها».