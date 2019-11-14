مارفيك: تأثرنا بالنقص العددي ولا يزال هناك نقاط في الملعب

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح الهولندي فان مارفيك، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، أن النتيجة التي انتهت عليها المباراة لم تكن جيدة بالنسبة له وللفريق بالتأكيد لكنه أكد أن في كرة القدم علينا دائماً تقبل الخسارة والعمل للمرحلة المقبلة، مبيناً أن البطاقة الحمراء التي تلقاها خليفة الحمادي غيرت مجريات المباراة.

وقال: «لقد قدمنا مباراة جيدة وافتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى، خلقنا العديد من الفرص وكنا قريبين من التسجيل في الكثير من أوقات المباراة، لقد جعلنا الخصم يتراجع وباتوا يعتمدون على الهجمات المرتدة».

وأضاف: «طرد خليفة الحمادي أثر كثيراً على الفريق وكان نقطة تحول في المباراة، لا أريد أن أتحدث عن التحكيم، لا أدري ماذا حدث، رأيت اللقطة في الفيديو بين شوطي المباراة، خليفة لم يدفع اللاعب لقد التحما معاً في البحث عن الكرة وسقطا معاً أيضاً لا أعتقد أن خليفة تعمد إيقافه ولكن للأسف في هذه التصفيات لا توجد تقنية الفيديو حتى نعود لمعرفة الأمر، لماذا اتخذ الحكم هذا القرار لا أدري».

وعن حظوظ المنتخب بعد هذه الخسارة قال: «ما زال لدينا مباريات سنخوضها بعزيمة وإصرار، هناك نقاط ما زالت في الملعب وعلينا أن نقاتل على أي نقطة، بالتأكيد النتيجة مخيبة للآمال ولكن هناك دائماً جانباً مشرقاً وهو الأداء المميز للاعبين، ما زالت فرصتنا قائمة في العبور إلى المرحلة المقبلة»

وعن هل تأثر المنتخب بجانب الطرد بتراجع مستوى بعض اللاعبين مثل أحمد خليل وعموري اللذين فضل سحبهما في الحصة الثانية قال: «لا، هذا غير صحيح، لقد قدم عموري وخليل مباراة جيدة، يجب أن يتفهم الجميع أنهما حالياً لا يستطيعان أن يكملا 90 دقيقة، لقد خضنا المباراة في ظروف صعبة للغاية، فريقنا يفتقد لجهود عدد مقدر من اللاعبين مثل علي مبخوت وأحمد برمان وخليل إبراهيم، كما لم يستطع علي سالمين المشاركة أيضاً، ولا ننسى أننا خضنا 60 دقيقة من اللقاء بعشرة لاعبين أمام خصم عنيد وجماهيره تملأ الملعب».

وأضاف: لكن رغم ذلك علي أن أشيد باللاعبين لقد قدموا أداءً جيداً وهناك لاعبون برزوا بشكل جيد وتطور مستواهم كثيراً في هذا اللقاء وهذا أمر جيد مثل وليد عباس والحمادي قبل الطرد وعبد الله رمضان وبرغش والعطاس الذي خرج مصاباً، علينا التمسك بالأمل والعمل يجد لمواصلة المشوار، وثقتي كبيرة في اللاعبين وفي قدرتهم على تحقيق الأفضل في المباريات المقبلة.

وأشاد مارفيك بمنتخب فيتنام وقال إنه منتخب مميز ويلعب بطريقة مميزة ولديه فرصة كبيرة حالياً في العبور إلى المرحلة المقبلة