رازوفيتش: سنقاتل من اجل طموحنا امام العين

المصدر: ابوظبي : أحمد عيسى

أكد الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة أن فريقه سيقاتل في مباراته أمام العين يوم السبت المقبل ضمن كأس الخليج العربي من أجل تحقيق طموحه الذي يتمثل في بلوغ المباراة النهائية.

مشيراً إلى أن الخطوة الأولى التي يعملون على إكمالها بنجاح المحافظة على صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل مبكراً إلى المرحلة المقبلة.

واكد رازوفيتش أن جميع لاعبيه يرغبون في تخطي الزعيم وتقديم مباراة جيدة أمامه واضاف: "نعاني من نقص كبير بسبب الإصابات لكن الجيد قانون المنافسة الذي يفرض على كل فريق إشراك 3 لاعبين شباب وهذا يعادل الأمور بشكل جيد لنا خاصة أننا نمتلك عناصراً متميزة من صغار السن الذين يريدون استغلال الفرصة وإثبات وجودهم"

واشار مدرب الظفرة إلى قوة المنافس ذاكراً أن العين يظل فريقاً قوياً ومكتملاً حتى في غياب الدوليين لأنه يضم مجموعة كبيرة من اميز اللاعبين، مشيراً إلى أن الزعيم قدم مباريات جيدة في الفترة الاخيرة وان الفوز عليه يتطلب جهداً كبيراً من لاعبي الظفرة.