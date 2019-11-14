منتخب الإمارات يهدر فرصة تصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

أهدر منتخبنا الوطني فرصة ثمينة لصدارة المجموعة السابعة إثر خسارته صفر - 1 أمام نظيره الفيتنامي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب استاد ماي دينه في العاصمة هانوي بفيتنام ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وانهي منتخب الإمارات المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع خليفة الحمادي في الدقيقة 37 وبهذه النتيجة يحافظ منتخب الإمارات على المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين على ماليزيا بهدفين لهدف في كوالالمبور وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة بدبي، قبل أن يخسر مواجهته أمام تايلاند بالجولة الماضية بهدفين لهدف، فيما ارتفع المنتخب الفيتنامي برصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة.

واستهل منتخب الإمارات المباراة بتشكيل مكون من: خالد عيسى، يوسف جابر، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد برغش، عبدالله رمضان، محمد العطاس، جاسم يعقوب، بندر الأحبابي، عموري، أحمد خليل.

وسجل لفيتنام تين لين نعيون ( ق 44 )