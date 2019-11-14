خليل غانم: لاعبونا يحتاجون المساندة لا الانتقادات

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

طالب خليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمحللين في الفضائيات بالكف عن توجيه الانتقادات للاعبي منتخبنا والجهاز الفني بقيادة مارفيك، داعياً إلى تهيئة الأجواء الملائمة للاعبين لكي يقوموا بدورهم على أكمل وجه مشيراً إلى أن الأبيض يحتاج مساندة الجميع وقال: الانتقادات في الوقت الحالي تعيدنا للخلف وتؤثر سلباً في أداء لاعبينا، ويجب الانتظار حتى نهاية مباريات المنتخب في التصفيات ليتم التقييم بصورة صحيحة.

وأشار خليل غانم في تصريح لـ«البيان الرياضي» إلى أن لاعبي المنتخب يحتاجون الدعم الإعلامي والجماهيري ورفع المعنويات خلال هذه المرحلة بدلاً عن حملات الانتقادات، وخاصة أن فرصة التأهل لا تزال قائمة.