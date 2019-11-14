الأبيض.. 90 دقيقة فارقة أمام فيتنام اليوم

المصدر: هانوي - البيان الرياضي

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يخوض منتخبنا الوطني في الخامسة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» مواجهة مصيرية أمام منتخب فيتنام على استاد ماي دينه في العاصمة هانوي بفيتنام ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وتعتبر المباراة محطة فارقة في مشوار «الأبيض» والفوز فيها يرفع رصيد منتخبنا إلى النقطة التاسعة التي تعيده إلى دائرة المنافسة، ويمكن أن يعود إليها في حال تعثر تايلاند في مباراته مع ماليزيا اليوم، حيث يتجمد رصيده في هذه الحالة عند 7 نقاط.

ويرفع «الأبيض» شعار تصحيح المسار ويسعى لتأكيد تفوقه التاريخي على منتخب فيتنام، حيث التقى المنتخبان في 6 مواجهات وفاز منتخبنا في أربع منها وكان الفوز الوحيد لمنتخب فيتنام على منتخبنا في 2007 ضمن مباريات كأس آسيا وانتهت المباراة 2- 0 فيما تعادل الفريقان في مباراة.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث بالمجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على ماليزيا بهدفين لهدف في كوالالمبور وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة بدبي، قبل أن يخسر مواجهته أمام تايلاند بالجولة الماضية بهدفين لهدف، فيما يحتل المنتخب الفيتنامي المركز الثاني بـ7 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر منتخب تايلاند.

يفتقد منتخبنا جهود علي مبخوت لحصوله على إنذارين، وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة، وشهدت القائمة عودة يوسف جابر لاعب شباب الأهلي وحبيب الفردان لاعب النصر المتألقين مع فريقهما في الدوري، ويعتمد الجهاز الفني على أحمد خليل لقيادة الهجوم ومن المتوقع أن يبدأ المباراة، خصوصاً مع تقديمه مستويات جيدة مع شباب الأهلي في الدوري، وعمل مارفيك خلال معسكر تايلاند على دراسة الخصم عبر الفيديو كما نظم عدداً من المحاضرات مع اللاعبين وأوضح لهم خطورة منتخب فيتنام وطريقة لعبه بناء على المباريات السابقة التي خاضها في التدريبات

ويدرك اللاعبون أهمية المباراة ووضح من خلال المعسكر عزيمتهم وإصرارهم على تغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب في مباراة تايلاند ومصالحة الجماهير بنتيجة إيجابية.

وأوضح فان مارفيك المدير الفني للمنتخب أن المباراة لن تكون سهلة، مشدداً على ضرورة تقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية، وقال: نعرف المنافس جيداً، في كرة القدم لم يعد هناك شيء يمكن أن تخفيه، إنه منتخب متطور ويعتبر من أقوى منتخبات المجموعة وإن لديه لاعبين جيدين وطريقة لعبهم مميزة، نحن نحترم المنافس ولكن نعمل دائماً على التفوق عليه، وخلال المعسكر الإعدادي في تايلاند شاهدنا عدداً من المباريات الأخيرة للمنتخب الفيتنامي وشرحت للاعبين طريقة لعب منافسهم وقمنا بتحليل الأداء بصورة جيدة ومن ثم وضعنا خطتنا للمباراة.

وعن اختيار تايلاند للمعسكر الإعدادي بدلاً من هانوي قال: وجدنا في تايلاند ملاعب جيدة وهي قريبة من الفندق، اللاعبون من غرفهم إلى الملعب في بضع دقائق كما أن التجهيزات كلها كانت جيدة، لذلك فضلنا إقامة معسكر إعدادي قصير هناك واعتقد أننا استفدنا منه كثيراً.

طريقة اللعب

وعن طريقة اللعب وهل سيكون هناك تغيير فيها قال: لا يوجد تغيير سيطرأ على طريقة لعبنا، نحن نؤدي بشكل جيد في المباريات الماضية وحققنا نتائج جيدة، لدينا أسلوب لعبنا وطريقتنا التي نريد أن نثبت عليها، أحياناً الخصم يجبرك على طريقة لعب معينة ولكن التكتيك الذي ننتهجه جيد ويناسب جميع المباريات.

وأضاف: المنتخب الفيتنامي ينتهج أكثر من أسلوب في اللعب، لديهم عدة طرق، درسنا جميع هذه الأساليب ونعرفها جيداً، وسنحاول التفوق عليه بطريقتنا التي نلعب بها دائماً، نعلم مدى قوة المنافس وإمكاناته ولكن «الأبيض» على قدر التحدي.

وعن معرفته بلاعبي المنافس قال: أعرف معظم لاعبي المنتخب الفيتنامي، لقد ذكرت من قبل أنهم مميزون ولديهم إمكانات جيدة، لكن ثقتي كبيرة في قدرة لاعبينا على التفوق عليهم في مباراة اليوم.

حذر

واعتبر الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو مدرب فيتنام أن مواجهة اليوم أمام منتخب الإمارات مهمة ومصيرية للمنتخبين وقال:، «الأبيض» لا يريد أن يخسر مجدداً، سيعمل بكل جهده لتحقيق الفوز ومن جانبنا يجب أن نحذر جيداً من خطورة لاعبيه، لديه عناصر مميزة ويملكون إمكانات جيدة، يعرفون بعضهم البعض فقد لعبوا لفترات طويلة معاً ما يجعل التفاهم بينهم موجوداً، شاهدنا ذلك في عدة مباريات سابقة. وأضاف: مارفيك يركز على الدفاع المنظم وعدم ترك المساحات للمنافس، علينا إيجاد الحلول، كما أنه يعتمد أحياناً على الهجمات المرتدة، هم لا يندفعون في بداية المباراة ولكن غالباً ما يحدث ذلك في نهاية الشوط الأول.

نتيجة إيجابية

من جهته أكد يوسف جابر لاعب منتخبنا أن المنتخب استعد جيداً للمباراة من خلال معسكر تايلاند مبيناً عزم اللاعبين على تقديم أداء مميز ونتيجة إيجابية، وقال: سنقدم كل ما لدينا في الملعب للعودة بالنقاط الثلاث، المهمة لن تكون سهلة والمنافس عنيد وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره ويتطلع أيضاً لمواصلة صدارة المجموعة، ولكن رغم ذلك سنحاول التفوق عليه بالعزيمة والإصرار وبذل الجهد في الملعب.

تأقلم

وعن أحوال الطقس وهل يمكن أن تشكل عائقاً خلال المباراة خصوصاً وأن فيتنام تمتاز بالطقس الرطب مع توقع هطول أمطار قال: نحن لاعبون محترفون، علينا التأقلم مع كل الأجواء، ولا أعتقد أن الطقس يشكل عائقاً مهما كانت الظروف، لقد لعبنا في أجواء مشابهة في مسابقات عديدة في معظم الدول الآسيوية، الأمر لن يكون جديداً علينا، ونحن جاهزون لكل الظروف، علينا فقط التركيز في المباراة وفي تحقيق نتيجة إيجابية.

ألوان

عُقد أمس بمقر الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا وفيتنام، وتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبين، وسيرتدي منتخبنا اللون الأبيض الكامل، وفيتنام اللون الأحمر الكامل، وتم مناقشة بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة، ومراجعة لائحة التصفيات، حضر الاجتماع إسماعيل راشد مدير المنتخب، وسالم النقبي المسؤول الإعلامي، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات، وطاقم التحكيم الياباني. هانوي - البيان الرياضي