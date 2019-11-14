فهد عبد الرحمن: منتخبنا سيعود للقمة ولا تستعجلوا الحكم عليه

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أكد المونديالي فهد عبد الرحمن، نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق، أن على الجهاز الفني لـ «الأبيض» واللاعبين، مضاعفة الجهد والتفكير بجدية في الصعود لكأس العالم 2022، وقال: لا ينبغي أن نقسو على منتخبنا، ويجب أن نعطيه الفرصة، الخسارة قد يتعرض لها أي منتخب، وأتوقع عودة منتخبنا لقمة المجموعة السابعة بمنتهى السهولة، ومن المهم عدم الاستعجال في الحكم عليه .

وتمنى فهد عبد الرحمن، تعديل بعض الأمور البسيطة في خط الدفاع للمنتخب، وقال: يوجد لاعبون جيدون لم يحصلوا على فرصة، وليس شرطاً أن يكون اللاعب مميزاً في ناديه، أن يكون ضمن تشكيلة «الأبيض»، ولا بد أن يكون اللاعب مميزاً في الجانبين وأتذكر أن هذا الأمر تحقق سابقاً مع عدنان الطلياني

وأضاف : فرحة الصعود لكأس العالم، والتي ننتظرها جميعا، تساوي حصولنا على كأس آسيا، وهذه الفرحة سبق وأن عشناها، عندما تأهلنا لمونديال 1990.