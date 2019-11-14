رودريغو: الانضمام للسامبا «حلم تحقق»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد لاعب منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني رودريغو غوس أن اللعب لمنتخب بلاده «حلم وتحقق» بالنسبة له، واللعب بجانب مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم الذين كان يتمنى التواجد بجانبهم في يوم من الأيام، مشيراً إلى أن تألقه حدث بسرعة كبيرة خلال فترة وجيزة بعد أن تألق مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وسجل ثلاثية في شباك جلطة سراي التركي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً واستدعي للانضمام لـ «السيليساو» للمرة الأولى على هامش تدريبات منتخب البرازيل في أبوظبي مساء أول من أمس: «الانضمام للمنتخب حلم لأي لاعب في البرازيل وتحقق بالنسبة لي، سأحاول تقديم أفضل ما لدي».

وكشف رودريغو الذي كان حديث العالم بعد تألقه مع ريال مدريد الأسبوع الماضي، أن اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق كان حلماً، وأنه لا يريد أن يتحمل ضغوط شغل الفراغ الذي خلفه رحيل رونالدو عن الفريق الملكي.

وقال: «لا زلت لاعباً صغيراً للحديث عن سد فراغ لاعب كبير بحجم كريستيانو رونالدو، فهو واحد من أعظم اللاعبين، بالتأكيد كنت أحلم باللعب بجوار رونالدو في ريال مدريد، ولكنه رحل».

تألق

من جهته كشف ويسلي مهاجم البرازيل ونادي استون فيلا الإنجليزي والذي استدعاه المدير الفني لـ «السامبا» تيتي للمرة الأولى استعداداً لمواجهتي الأرجنتين وكوريا الجنوبية ودياً، عن الأسباب التي أدت إلى توجهه إلى أوروبا في سن صغيرة وعدم اللعب لأي ناد برازيلي في واقعة نادرة للاعبين البرازيليين.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الوحدة عقب مران المنتخب البرازيلي مساء أول من أمس: «بدأت لعب كرة القدم في سن صغيرة، خضت اختبارات في بعض الأندية البرازيلية مثل اتلتيكو مينيرو وكرويزرو وجريميو ولكنني لم أوفق، حينها سافرت إلى أوروبا في عمر الـ 15 وحصلت على فرصة التجربة في اتلتيكو مدريد الإسباني وكانت تجربة رائعة، بعدها لعبت في سلوفاكيا مما مكنني من الاحتراف في كلوب بروج البلجيكي والذي كان بوابتي نحو الدوري الإنجليزي عبر استون فيلا، سعيد بالطبع بهذا المشوار وأتمنى أن أواصل مسيرتي خاصة بعد انضمامي للمنتخب الذي كان خبراً سعيداً للغاية بالنسبة لي».

كما كشف ويسلي عن أن لديه اختلافاً في الطول ما بين ساقه اليمنى واليسرى، موضحاً: «بالفعل ساقي اليسرى أطول من اليمنى بنحو 3 سنتيمترات، حاولت استخدام بعض الوسائل لتعويض هذا الفارق ولكن لم استطع التكيف، أعتقد أن الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لي، وأستطيع التعامل معه مثلما حدث في السابق مع أسطورة البرازيلي غارينشيا، فقد كانت إحدى قدميه أطول من الأخرى ولكنه نجح وصنع تاريخاً كبيراً كلاعب».

تدريب

أدى منتخب البرازيل تدريباته مساء أول من أمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي وسط صفوف مكتملة تحت إشراف مدربه تيتي استعداداً لمواجهة الأرجنتين ودياً غداً في العاصمة السعودية الرياض، وكوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل باستاد محمد بن زايد بأبوظبي. وغادر «السامبا» إلى الرياض أمس عقب التدريب الأخير في أبوظبي، على أن يعود فجر غد عقب ودية الأرجنتين مباشرة.