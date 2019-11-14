محمود خميس: كرونو زرع فينا «الروح الكرواتية»

المصدر: دبي - عدنان الغـربي

أكد محمود خميس لاعب النصر، أن فريقه في نسخة المدرب الكرواتي يورتشيتش كرونوسلاف، أصبح مقاتلاً عنيداً، يقدم أداء متطوراً ومتوازناً، ويلعب بثقة أكبر، وفي ثوب مختلف تماماً عن بداية الموسم، لكن بالأسماء نفسها في التشكيلة، ما يؤكد أن مشكلة الفريق لم تكن في اللاعبين أنفسهم، بل في طريقة توظيفهم، وكيفية إخراج الطاقة الإيجابية منهم.

وصرح محمود خميس، أن المدرب كرونو منذ توليه مهمة تدريب الفريق منتصف الشهر الماضي، ركز على العامل النفسي، ونجح في إعادة الثقة إلى اللاعبين، وإخراجهم من حالة الإحباط بعد الهزائم الثلاث، وزرع الروح الكرواتية المقاتلة فيهم، إضافة إلى تعزيز روح التكاتف في ما بينهم، مشيراً إلى أن بصمته واضحة 100 % على تطور مستوى الفريق، ومثنياً على اختيار الإدارة الموفق للجهاز الفني، وقال: النصر حقق نقلة نوعية على مستوى النتائج والأداء بفضل كرونو، الذي تمكن من تغيير 3 نقاط مهمّة في الفريق، وهي العمل الجماعي والجدية والإحساس بالمسؤولية.

وأضاف: دون شك، المدرب مفتاح نجاحنا في المباريات الماضية، لقد غيّر فينا أموراً عديدة، بفضل نصائحه وتوجيهاته طيلة المباراة.

منافسة

ورفض محمود خميس الحديث عن المنافسة على لقب الدوري، وقال: لا نشغل تفكيرنا باللقب، وهو أمر سابق لأوانه، الدوري كما يعلم الجميع، يحتاج إلى نفس طويل، وأداء ثابت، نعم نحن على الطريق الصحيح الآن، وما علينا فعله، هو الحفاظ على استمرارية الانتصارات، وعدم التفكير في المراكز، ثم نرى إلى أين يمكن أن نصل، النصر نادٍ عريق، يلعب دائماً من أجل الأدوار الأولى في كل المسابقات، وكل واحد منا لن يبخل عليه بقطرة عرق واحدة.

وأوضح لاعب النصر، أن النتائج الإيجابية التي حققها فريقه في الفترة الأخيرة، تعكس إمكاناته الحقيقية، ودليل أن البداية غير الموفقة كانت مجرّد عثرة، مشيراً إلى أن اللاعبين أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة الأداء القوي، خصوصاً أن المباراتين المقبلتين أمام العين والشارقة، أبرز المراهنين على لقب الدوري.

وأثنى محمود خميس على الأجواء الإيجابية داخل غرفة تبديل الملابس، وفي التدريبات، وقال: طموحاتنا عالية، والأجواء الإيجابية تزيدنا ثقة وإصراراً على التقدم أكثر.

ونجح كرونو في الصعود بالنصر إلى المركز الرابع بـ 13 نقطة، بعدما قاده إلى تحقيق 4 انتصارات متتالية، على حساب الوحدة وشباب الأهلي وخورفكان واتحاد كلباء، كما ساهم في تطوير الأداء الجماعي للفريق. من جهة أخرى، يستضيف النصر نظيره الجزيرة، بعد غد، لحساب الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي على استاد آل مكتوم، في غياب ما لا يقل عن 8 لاعبين، هم طارق أحمد وحبيب الفردان وجاسم يعقوب، لالتزامهم مع المنتخب الوطني، وسعيد سويدان مع المنتخب الأولمبي، والثنائي براندلي كواس والتشيلي استيبان بافيـز، لارتباطهما مع منتخبي بلادهما، إضافة إلى البرازيلي غلوبر ليما، ومهند خميس للإيقاف.