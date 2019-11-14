النادي المصري يتألق في «أولمبياد التسامح»

المصدر: العين - البيان الرياضي

شهدت منافسات الأولمبياد الرياضي الحادي عشر، في يومها قبل الأخير، الذي تنظمه وحدة الأنشطة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين، تحت شعار «أولمبياد التسامح»، التي أقيمت أول من أمس، صراعاً قوياً في كرة القدم، حسمه فريق النادي المصري بالعين، ليفوز بالمركز الأول عقب تخطيه منافسه فريق جامعة أبوظبي بهدف دون رد، كما فاز النادي المصري أيضاً بالمركز الأول في بطولة التنس الأرضي، بعد أن حصل لاعبه محمد خميس على المرتبة الأولى.

وفي تصفيات الكرة الطائرة، أقيمت مباراتا الدور قبل النهائي، وانتهت الأولى بفوز شرطة أبوظبي على جامعة الإمارات بنتيجة 2- 0، وتخطى فريق الأولمبياد الخاص منافسه فريق بركيلي أيضاً بنتيجة شوطين دون رد، ليتأهل الفائزان للمباراة النهائية.