محمد برغش: استعادة زمام المبادرة

المصدر: هانوي - البيان الرياضي

شدد محمد برغش مدافع الوحدة ومنتخبنا، على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة فيتنام، مشيراً إلى أن العودة لسكة الانتصارات والحصول على ثلاث نقاط سيمكنان الأبيض من استعادة زمام المبادرة في المجموعة، وأكد صعوبة اللقاء كونه أمام أحد أقوى المنافسين في المجموعة، من واقع نتائجه المتميزة، وحصوله على 7 نقاط.

وأبدى برغش تفاؤله بقدرة المنتخب على تجاوز عقبة فيتنام، لأن تشكيلته تضم خليطاً من المواهب الشابة وأصحاب الخبرة، منوهاً إلى توافر عنصر الانسجام بالمنتخب بفضل الجهد الكبير للجهاز الفني، متمنياً أن يلازم التوفيق اللاعبين في العودة بانتصار يعزز فرص المنتخب.

وأشار برغش إلى أن المعنويات عالية بين اللاعبين وطموح الجميع استعادة نغمة الانتصارات.