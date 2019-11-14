«الأولمبي» يتفوق على سوريا في كأس دبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

فاز منتخبنا الأولمبي على نظيره السوري 2 -1، أمس، بملعب شباب الأهلي في العوير، في افتتاح منافسات النسخة الثالثة لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، سجل هدفي منتخبنا محمد جمعة «بيليه» وخالد العطاس، فيما أحرز هدف المنتخب السوري عبد الرحمن بركات، وألغى الحكم هدفاً لكل فريق بعد اللجوء لتقنية الفيديو «فار». ولعب الفريقان بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد حصول كل من يوسف الحموي «سوريا»، وعبد الله أنور «الإمارات» على بطاقة حمراء.

من ناحية أخرى، فاز منتخب كوريا الجنوبية على السعودية 2 - 1، وتعادل أوزبكستان مع العراق 3- 3 في البطولة نفسها.