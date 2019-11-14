8 لاعبين يغيبون عن النصر أمام الجزيرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يفتقد فريق النصر 8 لاعبين في مباراته المقبلة أمام الجزيرة بالجولة الخامسة لكأس الخليج العربي لكرة القدم غداً، وتضم قائمة الغيابات 6 لاعبين دوليين، هم: طارق أحمد وحبيب الفردان وجاسم يعقوب لالتزامهم مع المنتخب الأول، وسعيد سويدان المتواجد مع المنتخب الأولمبي المشارك في كأس دبي الدولية، والثنائي استيبان بافيز وبراندلي كواس لارتباطهما مع منتخبي بلادهما تشيلي وكوراساو خلال الفترة الحالية التي تتزامن مع أيام «فيفا»، كما يخسر النصر جهود البرازيلي غلوبير ليما ومهند خميس للإيقـاف.