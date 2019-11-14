بوجسيم: الأخطاء التحكيمية ظاهرة عالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الحكم المونديالي علي بوجسيم أن الأخطاء التحكيمية موجودة في كل الدوريات التي تستخدم تقنية الفيديو «فار» وليس في دورينا فقط، وأشار إلى ما حدث في مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وقال: تكررت الأخطاء في مباراة أرسنال الإنجليزي مع فيتوريا جيمارايش البرتغالي، وأياكس الهولندي وتشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن مثل هذه الأخطاء تحدث في كل العالم بمعنى أنها ظاهرة عالمية. وجاء ذلك خلال حضور بوجسيم البرلمان الأسبوعي لقضاة الملاعب.

وأشار بوجسيم إلى أن الثقة كبيرة في قضاة الملاعب لإدارة مباريات كبيرة قارياً ودولياً.