الأولمبي الإماراتي يتفوق على سوريا بهدفين مقابل هدف

المصدر: دبي-العوضي النمر

حقق منتخبنا الأولمبي فوزاً معنويا على نظيره السوري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي في العوير، في أولى منافسات النسخة الثالثة لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، ضمن استعدادات منتخبنا الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تقدم المنتخب السوري بهدف عن طريق عبد الرحمن بركات وأدرك محمد جمعة "بيليه" التعادل ثم أضاف خالد العطاس الهدف الثاني للأبيض، ومع بداية الشوط الثاني تم منح بطاقة حمراء لكل من يوسف الحموي وعبد الله أنور ليلعب الفريقان باقي الشوط بعشرة لاعبين، وألغى الفار هدفاً لكل فريق.

وفي البطولة نفسها فاز منتخب كوريا الجنوبية على السعودية بهدفين دون مقابل، وتعادل أوزباكستان مع العراق بثلاثة أهداف لكل منهما.