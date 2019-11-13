داسيلفا: كلباء يفقد جهود 5 لاعبين أمام شباب الأهلي

المصدر: كلباء-محمد فضل

أكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بان مباراة شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لن تكون سهلة على فريقه الذي يفتقد لجهود خمسة لاعبين مؤثرين في التشكيلة بسبب التحاقهم بالمنتخبات الوطنية والمشاركة في أيام الفيفا على رأسهم المجري جوجاك والأردني ياسين البخيت إلى جانب التوغولي بينال ملابا فضلاً عن الثنائي الوطني ماجد الزعابي وحمدان ناصر المنضمين لقائمة منتخبنا الأولمبي.

منوهاً إلى أنه سيحاول إشراك البديل الجاهز وتعتبر المباراة فرصة جيدة لإشراك اللاعبين الذين لم يجدوا فرصة المشاركة في الدوري، لافتاً إلى أن الإعداد لمواجهة مباريات الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي سار بصورة جيدة وأدى اللاعبون التمارين بمعنويات عالية نافياً في نفس الوقت أي إصابات وسط صفوف الفريق وأعرب المدرب عن أمله في تحقيق الفريق لنتيجة إيجابية لمغادرة المركز الأخير الذي يقبع فيه برصيد نقطة واحدة.