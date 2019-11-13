أروابارينا: اللعب في الرديف يختلف عن المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، على رغبة فريقه القوية بالنقاط الثلاثة من مباراته مع اتحاد كلباء بعد غد، ضمن كأس الخليج العربي، رغم اقتراب "فرسان دبي" من حسم التأهل إلى الدور التالي للبطولة، وأكد أن البرازيلي لينادرو، المسجل كلاعب مقيم بالفريق، وهداف دوري الرديف، تحت عينه، وسيحصل على فرصته بالتوقيت المناسب، لأن اللعب في دوري الرديف غير دوري المحترفين.

وقال: "تنتظرنا مباراة مهمة في الكأس، ونرغب في العودة إلى نغمة الانتصارات في البطولة بعدما خسرنا جولتنا الأخيرة فيها، ونحن نحتاج إلى الثلاثة نقاط، وأمامنا فريق مكافح، ولديه مجموعة من المهارات، ونتمنى تقديم مباراة جيدة ونحقق نفوز".

وعن إمكانية منح اللاعبين الشباب فرصة، قال: "أنا أحلل الموقف إجمالي بالنسبة للاعبين والغيابات والإصابات، ولدينا لاعبين كثيرين ومهمين منضمين للمنتخبات، وأنا أبحث عن أفضل تشكيلة في الوقت الحالي، ويهيأ للبعض أن هناك بعض المباريات غير هامة، ولكنها مهمة لنا في اكتساب الخبرات وإعطاء فرصة كبيرة للاعبين للمشاركة في المباريات".

وحول إمكانية منح البرازيلي لينادرو، قال: "لينارد يعمل مع الفريق مثل غيره من اللاعبين، ولا فارق لدينا بين لاعب وآخر، واللاعب شاب وهداف ولديه إمكانيات، ويمثل مستقبل شباب الأهلي مع لاعبين آخرين أمثال وجدان ومروان وعيد، وإذا قارنا بينه وبين اللاعبين الكبار، ستكون المقارنة ظالمة للينادرو، لأن الكبار لديهم خبرات، ونحن لا نرغب في الضغط عليه".

وأختتم قائلاً: "لينادرو، لاعب متواضع ولديه إمكانيات، والجهاز الفني هو ما يحدد إمكانية مشاركته لفترات طويلة أو بسيطة، ولا يوجد مانع من الاستفادة باللاعبين الصغار والدفع بهم مثل الأندية الأوروبية الكبرى، طالما اللاعب لديه شخصية وإمكانياته في الكرة جيدة، ولكن لا يجب الاستعجال بالدفع به، واللعب في دوري الرديف مع كل الاحترام، ليس مثل الفريق الأول، ولينادرو تحت عيني وسيحصل على فرصته في التوقيت المناسب".