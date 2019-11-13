«عمومية الكرة» تختار لجنة الانتخابات 15 ديسمبر

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن عمومية اتحاد الكرة سوف تعقد اجتماعها 15 ديسمبر المقبل في أحد فنادق دبي، سيتم خلاله اختيار أعضاء لجنتي الانتخابات والاستئناف على الانتخابات التي ستعقد في يونيو المقبل، للدورة الانتخابية المقبلة 202-2024، وقد يتغير الموعد إلى 16 الجاري وفق ظروف إدارية.

وتنتهي المهلة التي حددها اتحاد الكرة للأندية لترشيح أعضائها للجنتين، يوم الأحد المقبل، وبعدها تعقد لجنة البت في ترشيحات الأندية والمكونة من المهندس مروان بن غليطة ومحمد الهاجري وخليفة الجرمن اجتماعاتها من أجل التدقيق على مدى قانونية أوراق المرشحين.

والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، بعدها سيتم رفع القائمة النهائية للجمعية العمومية لاختيار 5 أعضاء للجنة الانتخابات و3 للجنة الاستئناف على الانتخابات بالانتخاب.

وعلم «البيان الرياضي» أن تواجد رئيس اتحاد الكرة في لجنة البت في ترشيحات الأندية لا يعني عدم ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الدورة المقبلة كونها لجنة إدارية داخلية تنظر في استيفاء الأعضاء المرشحين للجنتي الانتخابات والاستئناف للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وتنتهي مهمتها باعتماد الأسماء ورفعها للجمعية العمومية لاختيار الأعضاء.

وليست لها علاقة بالعملية الانتخابية على الإطلاق، أما من لا يحق له الترشح هم أعضاء لجنتي الانتخابات والاستئناف وفق اللوائح.