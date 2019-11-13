«الأبيض» يضع اللمسات الأخيرة في «ماي دينه»

المصدر: هانوي - البيان الرياضي

يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريبه الرئيسي، والذي يضع فيه مارفيك لمساته الأخيرة باستاد ماي دينه في العاصمة هانوي استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام غداً ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى هانوي فجر أمس قادمة من بانكوك بعد أن اختتم الأبيض معسكره القصير الذي استمر لأربعة أيام خاض خلاله مجموعة من الحصص التدريبية تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون

ومن جهته يُعقد صباح اليوم في مقر الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور مراقب المباراة وطاقم الحكام الياباني وممثلي المنتخبين، حيث سيتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبين ومناقشة بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويعقب الاجتماع الفني المؤتمر الصحفي للمباراة بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب للحديث عن المواجهة المرتقبة التي ستنطلق الساعة الثامنة مساء بتوقيت هانوي (الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات).

تركيز

واعتبر إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني أن التركيز والقتال بقوة طوال زمن المباراة هما أهم الأسلحة التي يجب أن يستخدمها المنتخب في مباراته أمام فيتنام غداً ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الأبيض إلى قلب المنافسة من جديد.

وأوضح مدير منتخبنا الوطني أن المواجهة التي تنتظر الأبيض بالعاصمة هانوي، تعتبر واحدة من أهم المحطات في مشوار التصفيات الحالية، بعد أن تسببت الخسارة أمام تايلاند في المباراة السابقة في تراجع المنتخب إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة، معرباً عن أمله في العودة بالنقاط الثلاث والتقدم مجدداً إلى المنافسة على صدارة المجموعة.

وجدد إسماعيل راشد ثقته في جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفني، مبيناً أن المدير الفني مارفيك حرص على متابعة كل العناصر خلال مشاركاتها مع الأندية في دوري الخليج العربي، وأعلن قائمته النهائية استناداً إلى معايير دقيقة، ووفقاً لجاهزية كل لاعب وحاجة المنتخب لجهوده.

وتمنى إسماعيل راشد التوفيق لكل من يقع عليه الاختيار في التشكيلة الأساسية للمباراة، منوهاً إلى أن الجهاز الفني يدرك صعوبة هذه المواجهة المصيرية، وأهمية تحقيق الفوز فيها، مضيفاً أن المدرب وجهازه المعاون يعملون بجد واجتهاد لوضع الاستراتيجية التي تمكن الأبيض من إنجاز الهدف المطلوب.

24 لاعباً

تتكون قائمة المنتخب التي وقع اختيار المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك عليها من 24 لاعباً وهم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، عمر عبد الرحمن، محمد العطاس، عبد الله رمضان، زايد العامري (الجزيرة)، حمدان الكمالي، محمد برغش (الوحدة)، خالد عيسى، محمد شاكر، بندر الأحبابي (العين)، عادل الحوسني، الحسن صالح (الشارقة).

وليد عباس، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي)، جاسم يعقوب، طارق أحمد، حبيب الفردان (النصر)، علي صالح، علي سالمين (الوصل).