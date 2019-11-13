أحمد خليل لموقع «فيفا»: الخسارة أمام تايلاند منحتنا درساً جيداً

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

أكد أحمد خليل نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم خليل أن خسارة الأبيض أمام تايلاند منحت درساً جيداً للاعبين يجب أن يتعلموا منه، قائلا: «علينا أن نبذل جهداً مضاعفاً لكي نكسب في اللقاءات المقبلة ونحقق الخطوة الأولى ببلوغ الدور النهائي».

جاء ذلك خلال حديث أدلى به إلى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث تحدث فيها عن مسيرة الأبيض في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقال خليل في تصريحاته: «لعبنا فقط ثلاث مباريات، كان من الممكن أن نكون في الصدارة، ولكن ».

واعتبر الموقع خليل أحد عناصر هذا الجيل الرائع، مؤكداً تعوّده منذ ريعان شبابه على أن يكون مساهماً رئيسياً في تحقيق الإنجازات، إذ قاد الأبيض لنيل لقب آسيا للشباب تحت 19 سنة في 2008 واستحق فيها جائزتي أفضل لاعب والهداف، ليمضي فريقه لنهائيات كأس العالم تحت 20 سنة بمصر 2009.

ويضيف خليل عن التصفيات قائلاً: «المجموعة صعبة كما أغلب المجموعات في هذا الدور، كل المنتخبات خسرت المباريات وفقدت النقاط، ولكن المهم أن تعوّض بسرعة ولا تفقد المزيد. أعتقد أن جدول مرحلة الإياب سيعطينا الأفضلية، إذ سنخوض ثلاث مباريات على أرضنا، وأعرف أن جمهورنا الكبير سيقف خلفنا. لن يكون هدفنا الدور النهائي فقط بل أعيننا على التأهل لكأس العالم 2022».

ويقول محرر موقع فيفا إنه تبدو حظوظ خليل للعودة للتشكيل الأساسي قوية في حال أراد المدرب الهولندي مارفيك استخدام نهج هجومي في المباراة.

وفي حال شارك احتياطياً فإن الهدف الأول للنجم خليل هو استعادة مستواه الكبير، وحول ذلك رد خليل قائلاً: «هذا يحدث لكل اللاعبين، هناك فترات يُمر بها اللاعب ولكن نهاية الموسم الماضي ساهمت بتحقيق لقب الكأس لفريق شباب الأهلي دبي، وها أنا ذا أعمل بجهد خلال بداية الموسم الحالي لاستعادة مستواي».