بعثة الأبيض تصل هانوي فجر اليوم

المصدر: دبي- البيان

يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم أول مران له في العاصمة الفيتنامية هانوي، ويؤدي مرانه الأساسي باستاد ماي دينه مساء غدا الأربعاء استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى هانوي فجر اليوم قادمة من بانكوك بعد أن اختتم الأبيض معسكره القصير الذي استمر لأربعة أيام خاض خلاله مجموعة من الحصص التدريبية تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون بمشاركة 24 لاعباً هم : علي خصيف ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، عمر عبدالرحمن ، محمد العطاس ، عبدالله رمضان ، زايد العامري ( الجزيرة ) حمدان الكمالي ، محمد برغش ( الوحدة ) خالد عيسى ، محمد شاكر ، بندر الأحبابي ( العين ) عادل الحوسني ، الحسن صالح ( الشارقة ) وليد عباس ، يوسف جابر ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) جاسم يعقوب ، طارق أحمد ، حبيب الفردان ( النصر ) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل).

من جهته يُعقد صباح الأربعاء في مقر الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور مراقب المباراة وطاقم الحكام الياباني وممثلي المنتخبين، حيث سيتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبين ومناقشة بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويعقب الاجتماع الفني المؤتمر الصحفي للمباراة بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب للحديث عن المواجهة المرتقبة التي ستنطلق الساعة الثامنة مساء بتوقيت هانوي (الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات).