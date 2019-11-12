منتخب الشاطئية إلى معسكر باراغواي استعداداً للمونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت صباح أمس عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية متوجهة إلى باراغواي لإقامة معسكر خارجي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستقام من 21 الجاري إلى 1 ديسمبر المقبل.

وضمت البعثة 12 لاعباً هم: محمد البحري، محمد حمزة، وليد المحمدي، وليد بشر، أحمد بشر، هشام منتصر، علي كريم، علي المحمدي، كمال علي، هيثم الكعبي، عباس علي، أحمد الملاحي.

يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة للمونديال ويستهل مبارياته بمواجهة منتخب بيلاروسيا 22 الجاري، ويلعب مع روسيا 24 الجاري ومع السنغال 26 منه.

وأكد محمد المازمي مدرب منتخبنا أن المعنويات مرتفعة خصوصاً بعد حصول المنتخب على المركز الثالث في بطولة كأس القارات، مشيراً إلى أن الطموحات كبيرة في تجاوز مرحلة المجموعات والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة، وقال: منتخب الشاطئية من المنتخبات القوية في آسيا خصوصاً بعد النتائج الإيجابية والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية وآخرها وصيف آسيا.