4 رعاة ومدرب وطني لـ«كواترو» في دوري الدرجة الثانية 4

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

أعلن مركز كواترو الرياضي في عجمان مشاركته في بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في نسختها الأولى التي تنطلق 21 الجاري، وتم تحديد ملاعب نادي عجمان لمبارياته.

ويقود الفريق جهاز فني وطني بقيادة المدير الفني خلفان حليس، ويضم محمد الحمادي مدرباً، وعلي الحمادي إدارياً، وسالم خلفان مشرفاً على الفريق، كما تم اعتماد اللون البنفسجي للطقم الأساسي لقمصان اللاعبين، والأزرق للطقم الاحتياطي، ويدشن الفريق مشاركته بالدوري 23 الجاري بمواجهة فريق كلية الدار الجامعية بملاعب الأخير في دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في قاعة الزوراء بعجمان، بحضور أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي، وعبد الرسول عبد الله، مدير مركز كواترو ، وممثلي 4 رعاة، هم: ماجد النعيمي، ممثل دائرة التنمية السياحية، وفاروق الجسمي، ممثل مدينة عجمان الإعلامية الحرة «راعيان رئيسان».

وسامي الجلاف، ممثل مؤسسة المواصلات العامة، وإيهاب عبد المنعم من مركز هانوفر الطبي «راعيان فرعيان»، والطاقم الفني للفريق.

وأوضح عبد الرسول عبد الله أن الشيخ عبد العزيز النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، رئيس مجموعة عجمان القابضة مالكة مركز كواترو الذي حث إدارة المركز على المشاركة في في الدوري في نسخته الأولى، وإبراز الصورة المميزة للمركز، الذي قام سابقاً بتأسيس أكاديمية ، تكون رافداً لفريق الكرة.