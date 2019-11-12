الأولمبي يواجه سوريا غداً في كأس دبي الدولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، اليوم، تجمّعه الداخلي بدبي، استعداداً للمشاركة في النسخة الثالثة لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة.

ويفتتح منتخبنا مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب سوريا غداً، فيما يواجه المنتخب السعودي 15 منه، ويلعب مع منتخبي أوزبكستان وكوريا الجنوبية 17 و 19 الجاري، وتقام مباريات البطولة في ملعبي شباب الأهلي دبي بالعوير وذياب عوانة.

وتأتي البطولة في إطار استعدادات منتخبنا الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في بانكوك

واختار سكورزا، المدير الفني ، 23 لاعباً في قائمة المنتخب.