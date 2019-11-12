بعثة الأبيض تُغادر جاكرتا اليوم إلى هانوي

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

تُغادر مساء اليوم على متن الطائرة بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم باتجاه العاصمة الفيتنامية هانوي استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام بعد غد باستاد ماي دينه ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

ويختتم الأبيض اليوم آخر حصصه التدريبية في بانكوك قبل السفر إلى هانوي تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون بمشاركة كافة اللاعبين الذين ضمهم للقائمة وهم:

علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري «الجزيرة» حمدان الكمالي، محمد برغش «الوحدة» خالد عيسى، محمد شاكر، بندر الأحبابي «العين» عادل الحوسني، الحسن صالح «الشارقة» وليد عباس، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل «شباب الأهلي» جاسم يعقوب، طارق أحمد، حبيب الفردان «النصر» علي صالح، علي سالمين «الوصل».

على جانب آخر، واصل الجهازان الفني والإداري اجتماعاتهما اليومية مع اللاعبين من خلال محاضرات الفيديو لتحليل أداء المنتخب الفيتنامي في مبارياته الماضية بالتصفيات وكذلك عرض بعض الحالات الخاصة بمباريات منتخبنا وخاصة المباراة الأخيرة أمام تايلاند لمعالجة السلبيات وتلافيها في المباراة المقبلة.

كما يحرص لاعبو منتخبنا على الجلوس مع بعضهم بشكل دائم من أجل تحفيز بعضهم البعض على تقديم مستوى رفيع يؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن للأبيض استمراره بالمنافسة على البطاقة المؤهلة إلى الدور الثاني.

إنجاز

من جانبه، أكد خالد عيسى حارس مرمى العين ومنتخبنا الوطني، قدرة الأبيض على إنجاز الهدف المطلوب في المباراة المقبلة أمام فيتنام، مبيناً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص المنتخب في التصفيات الحالية، وتمكنه من الحصول على بطاقة التأهل.

واعترف الحارس الدولي بأن النتيجة السلبية التي خرج بها الأبيض من المباراة السابقة أمام تايلاند كانت مؤلمة، لكنه عاد وأكد أن الخسارة كانت بمثابة درس قاسٍ يجب الاستفادة منه بمراجعة السلبيات والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة، واعداً ببذل كل الجهد الممكن من أجل العودة إلى سكة الانتصارات.

وتحدث خالد عيسى عن سير الإعداد خلال معسكر بانكوك، مشيداً بالأجواء المتميزة التي تسود أروقة المنتخب، وتحفز الجميع على أداء التدريبات بجدية وحماس منقطع النظير، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني لإعداد المنتخب للمباراة المقبلة، إضافة إلى ما يقوم به الجهاز الإداري من عمل كبير في توفير كل الاحتياجات الخاصة باللاعبين.

حظوظ

بدوره، أكد علي سالمين لاعب وسط الوصل ومنتخبنا الوطني، عزمهم على العودة بنتيجة إيجابية من مباراة الجولة الرابعة التي تجمع الأبيض بالمنتخب الفيتنامي يوم الخميس المقبل، من أجل تعزيز حظوظ المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واصفاً المباراة بالصعبة، وخاصة أنها تأتي عقب الخسارة من تايلاند في الجولة السابقة، وهو الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق نتيجة تُعيد المنتخب إلى الطريق الصحيح، وتضعه في مركز متقدم في ترتيب المجموعة، ليستعيد زمام المبادرة ويكون منافساً قوياً على بطاقة التأهل.

ورفض لاعب الوسط الشاب الاستهانة بالمنافس مبيناً أن المنتخب الفيتنامي حقق طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بدليل حصوله على سبع نقاط من ثلاث مباريات ومنافسته على صدارة المجموعة، مشدداً على ضرورة احترام كل المنافسين بصرف النظر عما قدموه من مستويات في الجولات السابقة.

مضيفاً إن كل المنتخبات في المجموعة تملك الرغبة والطموح لمواصلة المشوار، مطالباً بالتركيز أكثر والحرص على التعامل مع كل المنافسين بجدية للخروج بالنتائج المرجوة.

طاقم ياباني

يضم الطاقم الياباني المكلف بإدارة اللقاء كلاً من: إيدا جومبي « ساحة » ياجي أكاني « مساعداً أول » كاراكامي ساتوشي «مساعداً ثانياً» اركي يوسيكي «حكماً رابعاً» وعلاء عبدالقادر من العراق «مقيماً للحكام» وأحمد شاهر من المالديف «مراقباً للمباراة».