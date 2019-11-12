اتحاد الكرة يشارك في مؤتمر الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغادر، اليوم، وفد من اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي الثالث لفئة الشباب الذي سيقام بمقر الاتحاد الآسيوي للفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من المختصين بكرة القدم الآسيوية، ويضم الوفد كلاً من: عبد الرحمن الحداد، ومحمد أحمد حيدر، مدربي مراكز التدريب.

من جهته، يحرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على عقد هذا المؤتمر ضمن جهوده المستمرة لاتخاذ دور قيادي، ونشر كرة القدم للشباب في أرجاء آسيا كافة، إلى جانب أهمية المؤتمر في تبادل الآراء والمعلومات والمقترحات بين المشاركين والمحاضرين الآسيويين والدوليين، بهدف الارتقاء بمستوى لعبة كرة القدم في فئة الشباب.

ويتضمن اليوم الأول لبرنامج المؤتمر جلسة لتطوير فئتي الناشئين والشباب في آسيا، أما فعاليات اليوم الثاني فستشهد عقد جلسات تحليل فني لمشاركات المنتخبات الآسيوية في كأس العالم للشباب في بولندا 2019، إضافة إلى إقامة منتدى لمدرّبي تلك المنتخبات.