سلطان بن سليّم: «الـ 5 نجوم» ثمرة دعم ولي عهد دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، أن استمرارية حصول بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، على تصنيف الخمس نجوم، في نظام تصنيف الفعاليات الرياضية، يأتي ترجمة وثمرة لدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي جعل من الحدث الأكبر والأهم.

ويفتخر هذا العام بتقديم أكبر جائزة مالية لبطل في حدث للغولف عالمياً. كما عبّر بن سليم، عن تقديره لجهود مجلس دبي الرياضي في تطبيق هذا البرنامج الرائد من نوعه، الذي يسهم في تقدير الجهود، وإبراز العمل الكبير الذي يقوم به الفريق المنظم للحدث، وموقع الاستضافة في عقارات جميرا للغولف، بما جعل من البطولة الأكبر من نوعها.