20 مدرباً في ختام دورة شهادة الدبلوم «B»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختُتمت الدورة التدريبية لنيل شهادة الدُبلوم (B) التي نظمها اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، وبمشاركة 20 دارساً، وتعد هذه الدورة من دورات (A & B) التي تم تقييمها من وفد لجنة التعليم بالاتحاد الآسيوي، وفقاً للمعايير والشروط والمتطلبات الموضوعة، إذ تم إبرام اتفاقية التدريب الجديدة بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي.

وفي حال تمت الموافقة على استقلالية التعليم لاتحاد الإمارات لكرة القدم سيكون تنظيم الدورات التالية (A & B) تابعاً لاتحاد الكرة، وتضمن برنامج الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية تناولت دور المدرب.

والفرق بين الفئات العمرية الكبيرة والفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب تعريفهم بخصائص طرائق التدريب والمهارات الأساسية للمدربين، وقام بتقييم المدربين فنياً ميشيل سابلون، المدير الفني باتحاد الكرة وعبد الله حسن مدير قسم التدريب.

وذلك في أندية العين والفجيرة ومليحة، وبمشاركة فرق تحت 16 و17 عاماً، وسيتم رفع تقرير إلى الاتحاد الآسيوي لاعتماد النتائج، وإصدار الشهادات التدريبية، وحاضر في الدورة عدد من المحاضرين المحليين، وهم عبد الرحمن الحداد، جمال الحساني، خالد الحوسني، حورية الطاهري، دافور ليجيسيفتش، إضافة إلى برنارد شوم والدكتور عبد المحسن زكريا والدكتور مراد الغرايري.