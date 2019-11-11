جارديل: أسرتي طلبت مني التألق حتى لا نغادر الإمارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف البرازيلي دييغو جارديل لاعب وسط الظفرة، عن تعرضه لضغوط من أسرته للاجتهاد أكثر في دوري الخليج العربي حتى يحقق النجاح ويضمن البقاء في الظفرة عدة سنوات لأن أسرته وحسب قوله، لا ترغب في مغادرة الإمارات.

وقال جارديل «30 عاماً» إنه يشعر براحة نفسية كبيرة مع فريقه الظفرة وسعيد بتواجده في الإمارات وإن الاستمرار في الدولة أصبح مطلباً عائلياً وأضاف: أسرتي تعشق الإمارات جداً لأنها أعلى مستوى يمكن أن يعيش فيه الإنسان من حيث الإمكانات وأيضاً الراحة النفسية والأمن الذي يمكن أن تحظى به.

واستطرد جارديل: أيضاً الأجواء جيدة في نادي الظفرة، ونحن نعيش كعائلة واحدة ونتعاون كثيراً كلاعبين، وعقب التدريبات أحياناً أجد دعوة عشاء فاخرة على الهواء الطلق، هذا لا يحدث في أي نادٍ، وهي فكرة رائعة تجعلنا نقضي ساعات عديدة تقوي من الروابط بين الجميع.

دوافع

وقال لاعب الوسط البرازيلي إنه يمتلك دوافع أخرى لتحقيق النجاح مع الظفرة مثل إثبات وجوده وأضاف: حتى الآن قدمت مباريات جيدة لكنني أسعى إلى الأفضل. ونفى جارديل تأثره بأجواء الصيف الحارة في الجولات الأولى من الدوري وقال: الطقس لا يؤثر في لاعب الكرة إذا كانت لديه روح الإصرار ويشعر بالمسؤولية وقيمة الشعار الذي يرتديه، درجة الحرارة الحقيقية داخل القلب وهي التي تجعلك تجتهد في الملعب أو تستسلم.

النتائج السلبية

وعبر نجم الظفرة عن حزنه للنتائج السلبية السابقة، ذاكراً أن تعرض الفريق لثلاث هزائم في الدوري غير مقبول، مبيناً أن الحظ لم يحالفهم وأن الفريق تأثر بتعدد الإصابات التي تجعل المدرب يضطر إلى تغيير التشكيلة باستمرار.

وأضاف: افتقدنا الاستقرار في ثبات التشكيل لكننا قدمنا مستويات متميزة، في مباراتنا الأخيرة ضد شباب الأهلي اهتزت شباكنا في الثواني الأولى لعدم التركيز وبعدها سيطرنا على مجريات اللقاء ووجدنا العديد من الفرص، لقد تفوقنا على المنافس رغم أنه فريق كبير لكن الحظ لم يحالفنا وهذا يؤكد تميز لاعبي الظفرة.

ثقة

وراهن جارديل على عودة فريقه للانتصارات، ذاكراً أن الإمكانات التي يتمتع بها زملاؤه اللاعبون تجعلهم قادرين على تحقيق أفضل النتائج في الجولات المقبلة، وأضاف: عندما كانت التشكيلة ثابتة وعناصر الفريق مكتملة نجحنا في تحقيق فوزين وتعادل وتقدمنا في جدول الترتيب لكن فجأة بدأنا نفقد عناصر مهمة بسبب الإصابات ولكن المؤكد أننا سنعود إلى الانتصارات ونسترد مركزنا السابق في جدول الترتيب.

وأكد جارديل أهمية طي صفحة النتائج السلبية السابقة والاستفادة من فترة توقف الدوري حالياً، لإكمال علاج المصابين ومعالجة كافة السلبيات وقال: الجهاز الفني بقيادة المدرب رازوفيتش يقوم بعمل رائع منذ فترة الإعداد، وهو يدرك جيداً ما يحتاج إليه الفريق لذلك نحن نثق تماماً بأن القادم في الظفرة سيكون أفضل.

دوري قوي

عن رأيه في دوري الخليج العربي قال إنه دوري قوي وإن كل الفرق بها لاعبون جيدون وإن تقارب النقاط بين عدد كبير يؤكد قوة المنافسة وقال: لكن يجب على كل فريق أن يعمل ويعمل ويقاتل في الملعب بشراسة حتى يقدم أفضل ما عنده، هذه هي الطريقة التي تطور المستوى، وأعتقد أنه مع أداء المزيد من المباريات فإن الجمهور سيتابع مباريات أقوى ودورياً أفضل لأن البدايات دائماً تكون بها بعض الصعوبات.