يوسف جابر: سعيد بالعودة للمنتخب بعد غياب 8 سنوات

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

أعرب اللاعب يوسف جابر، ظهير أيسر شباب الأهلي العائد إلى قائمة منتخبنا الوطني، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف الأبيض بعد غياب طويل استمر لثماني سنوات، مؤكداً رغبته الكبيرة في الذود عن ألوان المنتخب وتقديم جهده للأبيض، والمساهمة مع بقية زملائه في تحقيق النتائج المطلوبة.

وقدم جابر شكره للجهاز الفني للمنتخب على منحه فرصة جديدة لارتداء شعار المنتخب، مبيناً أن نيل شرف الانضمام للمنتخب الوطني هو غاية طموح كل لاعب كرة قدم، واعداً بأن يكون رهن إشارة المدير الفني مارفيك وجهازه المعاون، ويقدم ما يفيد المنتخب ويحقق الإضافة الفنية المطلوبة.

وعزى يوسف جابر أسباب تألقه مع فريقه شباب الأهلي، إلى حرصه على أداء التدريبات بجدية والتزام، وبذل كل جهد ممكن من أجل تطوير مستواه.

واعتبر يوسف جابر أن أكبر مكافأة حصل عليها مقابل اجتهاده وتألقه في الفترة السابقة هي استدعاؤه للمنتخب الوطني، واعداً بالاستمرار في تقديم أفضل المستويات مع المنتخب والنادي.

وتحدث جابر عن المباراة المقبلة أمام فيتنام، مشدداً على أهميتها الكبيرة، وضرورة تحقيق الفوز فيها حتى يعود المنتخب إلى سكة الانتصارات، ويتقدم أكثر في ترتيب المجموعة التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات التي تسعى جميعها لمواصلة المشوار والوصول إلى الدور الثاني من التصفيات.

وقال: «ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كلاعبين، وسنكون حريصين على بذل كل ما نملك من أجل تحقيق نتيجة تعزز فرص المنتخب وتسعد الجماهير الإماراتية ونعود إلى طريق الانتصارات من جديد».