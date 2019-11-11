«الأبيض» يتدرب في بانكوك استعداداً لفيتنام

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن معسكره القصير استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام يوم 14 نوفمبر الجاري في العاصمة هانوي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 24 لاعباً قام المدير الفني باختيارهم لمباراة فيتنام وهم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري «الجزيرة»، حمدان الكمالي، محمد برغش «الوحدة»، خالد عيسى، محمد شاكر، بندر الأحبابي «العين»، عادل الحوسني، الحسن صالح «الشارقة»، وليد عباس، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل «شباب الأهلي» جاسم يعقوب، طارق أحمد، حبيب الفردان «النصر» علي صالح، علي سالمين «الوصل».

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع مع اللاعبين فور الوصول إلى بانكوك، حيث طالب الهولندي فان مارفيك اللاعبين بمضاعفة العمل وبذل المزيد من الجهد خلال هذه الأيام من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة فيتنام التي تعتبر الأهم بالنسبة لمنتخبنا الوطني في مشوار التصفيات خاصة وأن الأبيض يحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على ماليزيا بهدفين لهدف في كوالالمبور وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة بدبي، قبل أن يخسر مواجهته أمام تايلاند بالجولة الماضية بهدفين لهدف.

من جهته، أنهى اتحاد الإمارات لكرة القدم كل الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة إلى هانوي غداً، حيث تم توفير طائرة خاصة لنقل أعضاء البعثة من بانكوك إلى هانوي وحجز مقر الإقامة في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة بالإضافة إلى الانتهاء من استخراج تأشيرات السفر إلى فيتنام وغيرها من الجوانب اللوجيستية.

تحضيرات

من جانبه، أكد الدكتور حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني الأول، أن التحضيرات للمباراة المقبلة أمام فيتنام ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، تسير بصورة جيدة من خلال المعسكر المقام بالعاصمة التايلاندية بانكوك، والذي يستمر لمدة أربعة أيام يغادر بعدها المنتخب إلى فيتنام لأداء المباراة.

وكشف مشرف منتخبنا الوطني عن أسباب اختيار بانكوك لاستضافة التحضيرات النهائية قبل المواجهة المهمة، مشيراً إلى أن المعسكر الحالي تتوفر به كل المتطلبات من ملاعب تدريب وغيرها بعكس العاصمة الفيتنامية هانوي التي تفتقر إلى الملاعب الجيدة، وكان يمكن أن يعاني فيها الأبيض للحصول على الإعداد المناسب.

ونوه حسن سهيل بالأهمية الكبيرة للمواجهة المقبلة، التي يحتاج فيها الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، مشدداً على ضرورة التركيز والقتال بقوة خلال التسعين دقيقة، مجدداً ثقته في كل اللاعبين الموجودين على القيام بالمهمة وإنجاز المطلوب.

مباراة مصيرية

وقال: «المباراة المقبلة تعتبر مصيرية لمنتخبنا بكل المقاييس، وذلك وفقاً للحسابات الخاصة بالمجموعة السابعة والتي ستشتد فيها المنافسة من خلال نتائج مباريات الجولة الحالية، الأبيض يتواجد حالياً في المركز الثالث برصيد ست نقاط متأخراً بنقطة واحدة عن كل من تايلاند وفيتنام، وهو الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل بقوة من أجل العودة بنتيجة تعيدنا إلى المراكز الصدارية وتعزز فرصتنا في المنافسة بقوة.