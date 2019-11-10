القايد يهدي الإمارات الميدالية الثانية في مونديال أصحاب الهمم

المصدر: دبي-عزالدين جادالله

أهدى مساء اليوم بطلنا البارالمبي محمد القايد لاعب منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم الإمارات برونزية نهائي سباق 100 متر على الكراسي المتحركة فئة "تي 34"، بزمن قدره 15,93 ثانية، محرزاً الميدالية الثانية له وللدولة في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي تستضيفها دبي حالياً، حيث سبق وأن نال أول أمس فضية سباق 400 متر فئة "34".

ونال المركز الأول التونسي وليد كتيلة بزمن 14,99 ثانية، بينما جاء المركز الثاني الاسترالي رأيك ماكراكين بزمن 15,51 ثانية.

يذكر أن البطولة تستضيفها الدولة لأول مرة وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري، تشهد مشاركة قياسية لنحو 1500 رياضي من الجنسين من 122 دولة يتنافسون على البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.