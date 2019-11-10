منتخبنا يضيع فرصة التأهل لآسيوية للشباب

المصدر: دبي – إيهاب زهدي

أضاع منتخبنا الوطني، فرصته في الوصول إلى بطولة آسيا للشباب لكرة القدم تحت 19 عاماً 2020، بعدما خسر من منتخب إيران0-2 اليوم الأحد، على ستاد باس في طهران، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وسجل اريا بارزيغار في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والبديل مهدي هاشم نجاد في الدقيقة 80، هدفي الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الأحد أيضاً، تعادل قرغيزستان مع نيبال سلبياً على ذات الملعب.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، مقابل 4 نقاط لقرغيزستان، و3 لمنتخبنا، ونقطة لنيبال.

وحصلت إيران على بطاقة التأهل عن المجموعة إلى النهائيات، في حين ينتظر منتخب قرغيزستان تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة، قد شهدت يوم الأربعاء الماضي، فوز الإمارات على نيبال 4-0، وإيران على قرغيزستان 3-0، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الجمعة الماضي، فوز إيران على نيبال 4-0، وقرغيزستان على الإمارات 2-0.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات المقرر عقدها خلال الفترة من 14 إلى 31 أكتوبر 2020.