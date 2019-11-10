العين يعلق أنشطته الرياضية

المصدر: العين- طلحة عبد الله

قررت شركة الكرة بنادي العين تعليق جميع الأنشطة الرياضية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة الخضراء، وورد في الموقع الرسمي للنادي، أن مجلس شركة الكرة قررت تعليق الأنشطة الرياضية من أجل سلامة اللاعبين، وألغى الفريق الأول لكرة القدم حصته التدريبية المزمع إجرائها الليلة في إطار استعداداته لمباراته المقبلة أمام الظفرة على ملعب الأخير لحساب الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وهطلت أمطار غزيرة ظهر اليوم على مدينة العين مصحوبة بالرياح وغطت المياه الطرقات، والميادين، والشوارع الرئيسة بالمدينة الخضراء.