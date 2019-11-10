الصدارة والحظ الأرقام لا تكذب ولا تجامل

المصدر: دبي-علي الظاهري

لا يتوقف الحديث في كل جولة عن إنجازات المدرب عبد العزيز العنبري مع فريق الشارقة، حامل لقب دوري الخليج العربي، والذي يغرد في القمة منفرداً برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، فريق شباب الأهلي، بعد فوزه الثمين على حساب الجزيرة بهدفين دون مقابل في الجولة السابعة للدوري.

وأثبت تألق فريق الشارقة، أن لغة الأرقام والإحصاءات لا تكذب ولا تجامل العنبري، وذلك رداً على المشككين في صدارة الشارقة، بأنها جاءت بـ «الحظ»، حيث أكد العديد من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وغيرها من المواقع الأخرى، أن تلقي خسارة واحدة فقط منذ بداية الموسم الماضي، يترجم أحقية الشارقة بالصدارة عن جدارة.

ونال العنبري إشادة خليجية، بعد العمل المميز الذي يقدمه مع الشارقة، وقال المغرد خالد التاروتي: «جلست أشاهد الدوري الإماراتي، وبالتحديد مباراة الجزيرة والشارقة، فقط من أجل الرائع عبد العزيز العنبري، والعمل الذي يقوم به.. فخورون كمدربين خليجيين به.. كل التوفيق للعنبري». ونشر حساب @football_I5، المهتم بأخبار الكرة الآسيوية، تغريدة دون فيها: «فريق ممتع، بقيادة مدرب وطني عبقري.. الشارقة يقدم مستويات خرافية مع المدرب عبد العزيز العنبري.. مجموعة رائعة وانسجام بشكل جميل.. أجانب سوبر ستار.. كل ما أنتظره بفارغ الصبر، هو مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل».

إشادة إعلامية

وأشاد إعلاميون ورياضيون بما يقدمه العنبري مع فريق الشارقة، حيث رد الإعلامي أحمد سلطان على جميع المشككين قائلاً: «قالوا عن الشارقة فريق محظوظ، قالوا عنه لم يقابل الكبار، قالوا مستواه الفني متواضع، قالوا عنه غير مقنع، قالو وقالوا.. وهو ترك لهم الحديث والتخيلات، واستمر في الصدارة.. هكذا هم الكبار دائماً».

وقال المعلق علي سعيد الكعبي: «العنبري والشارقة، الأكثر ثباتاً، الأكثر إقناعاً، الأجدر بالقمة». وأكد المعلق فارس عوض قائلاً: «الوصول للقمة لا يعني نهاية المغامرة، بل بدايتها.. ما أجمل العنبري وكتيبته». ونشر المعلق عامر عبد الله تغريد قال فيها: «عمل العنبري درس للتاريخ، تقولون الشارقة محظوظ.. هيه والله محظوظ بالعنبري، والعمل الاحترافي.. أفضل انطلاقة تاريخية لحامل لقب الدوري.. غنوا يالشرقاوية، وتغنوا بالأبيض».

وقال عيسى المرزوقي: «العنبري لا يلتفت هو واللاعبون إلى الأرقام.. هم فقط يلعبون كل مباراة وكأنها نهائي! وفي كل مباراة، يسطع نجم لاعب.. وفي كل مباراة يثبت العنبري أنه القمة». شاطره الرأي عبد الله أحمد الذي قال: «أكبر مكتسب نبني عليه من الموسم الماضي، هو عقلية الفريق، وشخصيته خارج ملعبنا، خاصة في المباريات الكبيرة.. لا أتذكر أني عاصرت جيلاً كان يجعلك تؤمن أنك قادر على الفوز على أي خصم، وفي أي ملعب.. مع العنبري، وهذا الفريق، حققنا الفوز في كل الملاعب، باستثناء حتا.. رقم كبير بصراحة».

النصر الرابع

ولم يختلف المشهد كثيراً في قلعة «العميد»، بعد تحقيق الفريق الأول للكرة، النصر الرابع على التوالي، على حساب اتحاد كلباء بثنائية نظيفة، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الكرواتي كرونو يورتشيتش، حيث لم يعرف العميد طعم الخسارة حتى الآن مع مدربه الجديد، ما جعل جمهور الأزرق يرفعون القبعة للفريق وللمدرب، على البصمة القوية التي أثمرت عن 4 انتصارات متتالية، قادت إلى أن يقفز الفريق للمركز الرابع، وطرح تساؤلاً حول إمكانية النصر في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، بعد أن واصل صحوته أخيراً.

نقلة نوعية

وقال الإعلامي الرياضي خالد العوضي: «النصر للنصر مستمر.. هذا العميد الذي اشتقنا له.. إلى الأمام دائماً وأبداً يالعميد». وقال نجم المنصوري: «مبروك الفوز الرابع على التوالي يا عميد، شركة كرة القدم مع اللجنة الفنية، أحييهم على حسن اختيار الجهاز الفني، مدرب استطاع أن يغير شكل الفريق تماماً، ويحقق نقلة نوعية على مستوى أداء وروح الفريق.. 12 نقطة بالتمام والكمال، تجعل من العميد منافساً قوياً على بطولة الدوري». وقال @KASHWANI: «العميد رسمياً منافساً للدوري».