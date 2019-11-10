تحسن في أداء قضاة الملاعب.. ويوسف نجم الجولة

المصدر: دبي- العوضي النمر

تحسن طفيف للأداء التحكيمي خلال الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، بعد فترة من تعدد الأخطاء التي أثارت الشارع الرياضي، ولكن بعد تجديد الثقة في قضاة الملاعب من قبل رئيس اتحاد الكرة المهندس مروان بن غليطة عاد الهدوء للبيت التحكيمي، ولكن لايزال الاعتماد كبيراً على تقنية الفيديو، وتلك سلبية تتطلب زيادة تركيز حكام الساحة خلال الجولات المقبلة.

ويعتبر حمد علي يوسف نجم الجولة بعد الأداء المتميز الذي ظهر عليه خلال قمة الأسبوع بين الجزيرة والشارقة، ووفق بعدم احتساب ضربة جزاء وإلغاء هدف، وهي شجاعة تحسب له، كما تميز بالتركيز وزاوية الرؤية لديه كانت جيدة، مما سهل من مهمته خلال إدارة المباراة، وشهدت الجولة زيادة عدد البطاقات الصفراء المستخدمة، حيث تم منح اللاعبين 34 بطاقة صفراء، فيما تم استخدام بطاقتين حمراوين فقط.

حالات تحكيمية

وشهدت الجولة مجموعة من الحالات نتوقف عندها من بينها مطالبة لاعبي كلباء باحتساب هدف أمام النصر، لكن قرار الحكم بعدم احتساب الهدف جاء سليماً لأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، وكان سيلماً أيضا قرار الحكم بعدم احتساب هدف الجزيرة رغم تدخل تقنية الفيديو وذلك بحسب التعديلات الجديدة بأن أي لمسة يد يستفيد منها المهاجم يتم احتسابها خطأ.

وكذلك في المباراة نفسها جاء قرار الحكم سليماً برفض احتساب ضربة جزاء لصالح الشارقة لأن لاعب الشارقة إيغور اندفع نحو لاعب الجزيرة.

وكان صحيحاً أيضاً قرار الحكم باحتساب ركلة حرة غير مباشرة لصالح شباب الأهلي داخل منطقة جزاء الظفرة لرجوع الكرة بالقدم للحارس، وكان سليماً أيضاً قرار الحكم بعدم طرد عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي لعدم توفر شرط السيطرة والاكتفاء بالبطاقة الصفراء. وفي مباراة ملعب الشامخة بين بني ياس والعين، جاء قرار الحكم بطرد جواو فيكتور مدافع بني ياس سليماً لحصول اللاعب على الإنذار الثاني.

تدخل مطلوب

ولم يكن صحيحاً قرار الحكم بإنذار علي صالح لاعب الوصل بداعي التحايل خلال مباراة فريقه مع مضيفه الوحدة، فالعرقلة داخل منطقة الجزاء موجودة وكان يجب تدخل «تقنية الفيديو» لاحتساب ركلة جزاء صحيحة للوصل.

وجاء تدخل تقنية الفيديو بشكل صحيح للغاية بإعادة ميليسي لاعب الوحدة إلى الملعب خلال مباراة الوصل، فاللعبة لا ترتقي إلى حد الطرد، وكذلك تدخلت تقنية الفيديو بشكل صحيح باحتساب ركلة جزاء لـ خورفكان نتيجة وجود دفع واضح من قبل محمد أحمد لاعب عجمان ضد روبسون لاعب خورفكان

وفي مباراة حتا والفجيرة جاء قرار الحكم «صحيحاً» بإنذار وليد سراج لاعب حتا وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي «طرده» نتيجة المسك ومنعه هجمة واعدة.

كما كان قرار الحكم أحمد عيسى محمد صحيحاً وهو يرفض مطالبة لاعبي الفجيرة باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس الكرة لليد.

كما تدخلت تقنية الفيديو بشكل سليم بإلغاء ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لـ عجمان .