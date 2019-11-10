تألق خليل إبراهيم يثير علامات استفهام

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

شكل تألق خليل إبراهيم مع فريقه الوحدة في مباراته ضد الوصل في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم علامة استفهام حول أسباب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني لمواجهة فيتنام خاصة بعدما تم الإعلان سابقاً أن استبعاد اللاعب جاء بسبب معاناة مع الإصابة.

وشارك خليل إبراهيم كبديل أمام الوصل حينما دفع به مانويل خيمينيز مدرب الوحدة في الدقيقة 53 بديلاً لطحنون الزعابي ونجح اللاعب في تحقيق الكثافة الهجومية لـ «العنابي» وتوج مجهوده بهدف التعادل الذي أحرزه في الدقيقة 68، لتدور تساؤلات عدة فيما بعد حول ما إذا كان اللاعب يعاني من إصابة فعلية حالت دون انضمامه للمنتخب. وتشير مصادر إلى أن خليل إبراهيم عانى من آلام في الظهر مؤخراً وأن الآلام قد تؤثر عليه خاصة مع رحلات السفر الطويلة والتي ربما تكون السبب في تفضيل عدم ضمه لقائمة المنتخب لمباراة فيتنام التي تقام على ملعب الأخير.

وشارك خليل إبراهيم مع الوحدة في 7 مباريات في دوري الخليج العربي هذا الموسم، بواقع مباراتين في التشكيلة الأساسية، و5 مباريات تم الاستعانة به كبديل، فيما قدم اللاعب أداء جيداً مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة وسجل هدفاً في فوز «الأبيض» بخماسية على إندونيسيا في الجولة الثالثة من التصفيات.